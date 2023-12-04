中評現場：蔣萬安輔選人氣王　前景可期

蔣萬安在造勢活動中的人氣都相當高。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨台北“立委”第一選區（士林、北投）候選人3日在北投復興公園舉辦競選總部成立大會，邀請2024候選人侯友宜、黨主席朱立倫、副主席連勝文、台北市長蔣萬安和前台北市長郝龍斌等一眾藍營大咖到場站台。



大咖輔選人氣就屬蔣萬安最高，他到場時現場民眾不僅替他歡呼，還大喊“你是我們的驕傲！”且類似狀況在台北各種藍軍造勢場合都可以看到，在在顯示蔣萬安已是藍軍不可或缺的政治明星。



面對2024大選，去年剛當選台北市長的蔣萬安雖不是主角，但並沒有置身事外，除了對外一再表態力挺黨提名的大選候選人侯友宜外，替藍營“立委”選將輔選更是不餘遺力。3日的張斯綱造勢活動，蔣因先到新竹輔選再趕回台北，最晚抵達，但現場上千位支持者在大選 候選人侯友宜離場後並沒有散，就是在等待蔣萬安的到來。



蔣萬安登台後，支持者給予的歡呼聲並不輸給之前的侯友宜。蔣萬安首先提到自己的政績，強調3日將舉辦開幕賽的台北大巨蛋是大家的驕傲、台灣的驕傲，台下有人馬上大喊回應“你也是我們的驕傲！”讓蔣連忙說謝謝，笑得非常開心。



蔣萬安在台上幫侯友宜和張斯綱拉票，批評民進黨施政不力時的演說也相當激昂，吸引支持者專心聆聽，要離去前民眾更是爭相要和他合影留念，而蔣也來者不拒，相當親民。不難看出支持者已將蔣萬安視為藍營重要的政治明星，前景可期。