全力打好經濟恢復這場硬仗

經濟恢復進程無疑要同培育和塑造新動能新優勢結合起來，進而為推動經濟高質量發展構建新競爭力和持久動力。 中評社北京12月4日電／今年以來，以疫情防控平穩轉段為轉折點，中國經濟步入了疫後恢復軌道，呈現出回升向好態勢。加快經濟恢復進程、保持經濟運行向好態勢，是一項極其重要的工作，也是一場必須全力打好的硬仗。



經濟日報發表中國社會科學院學部委員高培勇文章稱，近一年來波浪式發展、曲折性前進的經濟恢復歷程一再提醒我們，當下的經濟恢復不同於既往的周期性波動狀況，不僅複雜程度超出預期，其持續時間亦具有不確定性。面對當前經濟運行中呈現的新的困難挑戰，做好當下經濟恢復工作，必須緊密結合經濟恢復進程的新特點新要求，深入領會以習近平為核心的黨中央關於經濟工作的最新科學論斷、最新戰略部署，學深悟透、自覺踐行習近平經濟思想，將著力點和著重點放在推動經濟高質量發展的實踐上，落實到加快經濟恢復進程、保持經濟運行向好態勢的行動上，不斷提高宏觀經濟治理的時效性和精準度。



把工作重點放在激發經營主體活力上



文章表示，經濟恢復牽動經濟社會發展全局，事關現實生活中的每一個人、每一個經營主體。但力量終歸有大小之分，在促進經濟恢復的各個行為主體中，發揮關鍵作用的首先是經營主體。



今年2月，習近平總書記在學習貫徹黨的二十大精神研討班開班式上的重要講話中指出，“進一步引導經營主體強信心、穩定社會預期，努力實現經濟運行整體好轉”。這為我們找准當下經濟恢復工作的重點指明了方向。



經營主體既包括法人，也包括自然人和非法人組織，覆蓋了參與國內生產總值創造的基本經濟單元，承載著國民經濟的“主動脈”和“毛細血管”功能。截至今年9月底，中國登記在册經營主體已達1.81億戶。它們既是中國經濟活動的主要參與者，又是就業機會的主要提供者、技術進步的主要推動者，可以說，經營主體實為中國經濟發展的基本動力源。



由此，加快經濟恢復進程，保持經濟運行向好態勢，當然首先是加快經營主體恢復進程，保持經營主體運行向好態勢。只要經營主體能夠在各種衝擊、壓力面前挺住，只要能夠幫助經營主體把暫時的難關渡過去，只要經營主體能夠展現活力，進而帶動就業、創造新的社會財富，國民經濟整體運行也就有充分的保障和足夠的支撐。換言之，經營主體是推動經濟發展最可靠、最重要的力量；打好經濟恢復這場硬仗，也要以經營主體為主力軍。



所以，我們要把當下經濟恢復工作的重點放在經營主體身上，確保所有的對策、舉措首先聚焦於穩住經營主體、激發動力和活力。一方面，要圍繞經營主體關切而轉，奔著經營主體需求而去，實打實地幫助解決困難和問題。另一方面，要著眼於從根上“澆水施肥”，實施改革、出台政策，有效調動起經營主體的積極性、主動性和創造性，夯實加快經濟恢復進程、保持經濟運行向好態勢的微觀基礎。



牽好“強信心”“穩預期”這個“牛鼻子”



文章認為，當前中國經濟處在回穩復甦和產業升級的關鍵期，經濟運行面臨新的困難挑戰。如果說矛盾終有主次之分、主要方面和次要方面之別，那麼，本著牽“牛鼻子”的原則，其中的主要矛盾和矛盾的主要方面就在於信心和預期。



2022年12月，習近平總書記在中央經濟工作會議上指出，“明年經濟工作千頭萬緒，需要從戰略全局出發，抓主要矛盾，從改善社會心理預期、提振發展信心入手，抓住重大關鍵環節，綱舉目張做好工作”。今年2月，習近平總書記在學習貫徹黨的二十大精神研討班開班式上的重要講話，圍繞實現經濟運行整體好轉的目標，不僅強調了經營主體的極端重要性，而且強調了強信心、穩定社會預期的極端重要性。這為我們抓住主要矛盾、牽好當下經濟工作的“牛鼻子”指明了方向。



毋庸置疑，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，仍然是當下經濟面臨的主要困難挑戰。不過，近一年來的經濟恢復進程清晰表明，這三重壓力的影響在發生變化，尤為凸顯的特徵是：三者之間並非簡單的平行關係。其中，最基本、最重要、最具牽“牛鼻子”意義的壓力在於預期轉弱——因預期轉弱而不能或不敢如以往那般消費，因預期轉弱而不能或不敢如以往那般投資，從而需求趨向於收縮、供給遭遇了衝擊。在某種意義上說，這是一輪主要導引於預期轉弱的需求收縮、供給衝擊。



三重壓力之間所呈現的這一內在邏輯告訴我們，“強信心”“穩預期”是做好當前經濟工作的“牛鼻子”。衹有居民和經營主體的信心增強了，預期穩定了，消費需求和投資需求不足的矛盾和問題才有可能隨之緩和，源自需求和供給兩翼的矛盾和問題也才可能隨之化解。



把“強信心”“穩預期”作為當務之急來抓，一方面，要全面準確理解黨中央對經濟形勢的重大判斷，闡釋好完整、準確、全面貫徹新發展理念、加快構建新發展格局、著力推動高質量發展的各項部署要求，把中國經濟韌性強、潛力大、活力足的基本面展示好，把政策效果持續顯現、經濟運行持續回升向好的基本態勢展示好。另一方面，要立足於“兩個結合”特別是“第二個結合”，把關於中國經濟發展的獨特的歷史、獨特的文化、獨特的國情說清楚、講明白，把植根於中華民族血脈深處的獨有特質、獨有禀賦和獨有價值體系說清楚、講明白，從中找尋支撐中國經濟行穩致遠的獨特基因，為加快經濟恢復進程、保持經濟運行向好態勢注入穩定性和強大信心。



把握好“精準有力”這一宏觀調控的關鍵



文章指出，經濟發展離不開宏觀調控，經濟恢復更離不開恰當的宏觀政策支撐。認識到高質量發展階段的宏觀調控不同於高速增長階段的宏觀調控，經濟恢復進程中的宏觀調控也不同於既往背景下的宏觀調控，明確什麼是當下最需要的宏觀調控非常重要，也非常關鍵。



今年7月召開的中共中央政治局會議指出：“要用好政策空間、找准發力方向，扎實推動經濟高質量發展。要精準有力實施宏觀調控，加強逆周期調節和政策儲備。”這為我們把握好當下宏觀調控的關鍵指明了方向。



追溯近幾年中國宏觀調控領域的演變軌跡，可以發現，“精準”“有力”多次出現在黨中央關於宏觀調控決策部署的表述之中。諸如“提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性”“合理把握宏觀調控節奏和力度，精準有效實施宏觀政策”“宏觀政策要穩健有效”“積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續”“積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力”等。



可以認為，“精準有力”調控，既是黨中央對經濟恢復進程中宏觀調控操作提出的明確要求，也標誌著我們黨對宏觀調控規律的認識以及對宏觀調控手段的把握上升到了一個新的更高水平。

