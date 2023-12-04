內外因素共促中國科研城市全球影響力持續提升

中評社北京12月4日電／英國《自然》雜誌最新發布的增刊《2023自然指數—科研城市》顯示，中國科研城市的全球影響力持續提升。北京在全球領先的科研城市中仍居首位。全球前20強的科研城市中，中國占據10個席位，比去年增加兩席。自然指數由國際知名科技出版機構“施普林格•自然集團”下屬機構編制並定期發布，它追蹤發表在82本高質量自然科學與健康科學期刊上的科研論文，根據有關機構、國家或地區論文的數量和占比等，反映全球高質量科研產出及合作情況。



中國網發表浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林文章認為，中國科研實力不斷增強，高校與科研機構成果不斷湧現，得益於內、外兩方面因素。



內部因素方面，近幾年，中國從政策層面不斷增強對基礎學科和自然科學科研工作的支持力度，科研經費與職稱等資源和待遇向這些領域的科研工作者有所傾斜。《國家自然科學基金“十四五”發展規劃》就明確了基礎科學、技術科學、生命與醫學、交叉融合四個板塊，對於前三板塊的細分門類最多。同時，隨著經濟的發展和產業轉型逐步推進，以及新能源產業等一系列新業態的湧現，市場對於高質量、高水平的技術科學和自然科學科研成果需求量不斷增加，社會資本也對該領域的科研提供更多支持，這激發了科研工作者的創新動力，促進了科研成果的不斷湧現。



而從外部因素來看，中國與國際社會的科技交流與合作日益密切，這為中國科研事業的發展提供了更多機遇。中國首次提出《國際科技合作倡議》，倡導攜手共建全球科技共同體，積極推進科研合作開放。在歐洲核子研究中心大型強子對撞機上的底誇克探測器實驗的國際合作組中，就有中國科研工作者的身影。中國科研人員在與其他國家的科研人員進行合作研究時，可以借鑒和學習國際先進經驗和技術，促進高質量科研成果的高效產出。



文章指出，未來，中國將進一步加大對自然科學研究的支持力度，進一步推進科研創新國際合作。為此，國內高校和科研機構應當把握時代脈搏並積極融入，具體而言，需要注意以下幾點：

