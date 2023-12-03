朝鮮：偵察衛星運用室開始執行任務

中評社香港12月3日電／朝鮮表示，設在國家航空航天技術總局平壤綜合管制所的偵察衛星運用室，昨日起正式作為獨立的軍事情報組織，開始執行任務。



香港電台引述朝中社報導，透過執行任務過程獲取的情報，直接傳到勞動黨中央軍事委員會相關常設執行部門，並按指示提供給被認為國家戰爭遏制力的重要部隊，以及人民軍偵察總局。



朝鮮上月21日成功試射一枚軍事偵察衛星，並宣稱傳送了美國白宮、五角大樓、美軍基地和韓國目標地區的照片，但平壤至今未有發布這枚衛星拍攝到的圖片，令有關說法備受分析人士和外國政府質疑。