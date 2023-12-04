找准服務業擴大開放著力點

中評社北京12月4日電／日前，國務院批覆同意《支持北京深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設工作方案》，提出170餘項試點措施，支持北京開展對接國際高標準經貿規則先行先試，進一步提升服務領域貿易投資合作質量和水平。



服務業是全球新一輪科技革命和產業變革的重要賽道，也是我國構建新發展格局、推進新一輪高水平開放的重要著力點。此次示範區新一輪試點舉措的推出，既有在服務業重點領域深化改革擴大開放的戰略部署，也有促進新興業態規範發展、優化貿易投資等方面的制度安排，特別是對健全風險防控體系、強化權益保護機制等也進行了統籌考慮，有助於充分發揮示範區先行先試與壓力測試的作用，促進構建高標準服務業開放制度體系。



與成熟的製造業相比，我國服務業開放步伐相對較為滯後，這是與服務業發展現狀及行業特殊性緊密相連的。我國服務業具有點多面廣、門類複雜等特點，同時還面臨著體制機制不健全、法律法規不完善、人才缺乏等困難，特別是在市場准入、服務質量、信息安全等方面缺乏完善的監管體系，這決定了服務業開放需要在一定地區、一定範圍先行先試，探索形成可復制可借鑒經驗後，再扎實穩妥地逐步展開。



黨的十八大以來，我國不斷推動服務業自主開放，服務業對外開放水平有了明顯提升。自2013年首個自貿試驗區設立以來，我國積極探索以負面清單對外商投資准入進行開放的新模式，10年來已先後設立22個自貿試驗區及海南自由貿易港，構建起覆蓋東西南北中、統籌沿海內陸沿邊的改革開放創新發展格局。同時，國家服務業擴大開放綜合試點示範歷經一次升級、兩次擴圍，現已拓展到11個省市，形成了9批最佳實踐案例或試點經驗、190多項創新成果。



目前，服務業開放已成為全球貿易和投資的重要議題。據統計，服務業占我國經濟總量的比重已攀升至55%左右，但與發達國家平均占比70%相比，依然有較大提升空間。對標高質量發展要求，一方面需要繼續擴大服務業規模，另一方面也要通過市場競爭不斷提升服務質量。事實上，深化服務業開放有助於提升經濟質量和效率，以金融、信息等為代表的現代服務業也是當前我國急需發展、未來潛力巨大的關鍵領域之一，代表了我國經濟轉型升級的方向。

