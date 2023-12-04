努力推動長三角一體化發展取得新的重大突破

中評社北京12月4日電／11月30日，習近平總書記在上海主持召開深入推進長三角一體化發展座談會並發表重要講話時強調，推動長三角一體化發展取得新的重大突破，在中國式現代化中更好發揮引領示範作用。



推動長三角一體化發展，是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略，是新時代引領全國高質量發展、完善我國改革開放空間布局、打造我國發展強勁活躍增長極的重大舉措。2018年11月5日，習近平總書記在首屆中國國際進口博覽會開幕式上宣布，“將支持長江三角洲區域一體化發展並上升為國家戰略”，賦予長三角重大歷史使命，注入強大發展動能。此後，總書記就長三角一體化發展多次召開重要會議、發表重要講話、作出重要指示。2020年8月，總書記專門主持召開扎實推進長三角一體化發展座談會，深刻闡明長三角區域在國家經濟社會發展中的地位和作用，強調緊扣一體化和高質量抓好重點工作，推動長三角一體化發展不斷取得成效，重點部署了七個方面的工作。



長三角一體化發展戰略提出並實施五年來，規劃政策體系形成並不斷完善，強勁活躍的增長極功能不斷鞏固提升，現代化產業體系加快建立，區域協調發展取得重大突破，改革開放邁出新步伐，生態環境共保聯治扎實推進，長三角區域整體實力和綜合競爭力持續位居全國前列，彰顯中國特色社會主義制度優越性的重要窗口和我國參與國際競爭合作的重要平台的作用日益顯現，為構建新發展格局、推進高水平對外開放贏得了戰略主動。



深入推進長三角一體化發展，進一步提升創新能力、產業競爭力、發展能級，率先形成更高層次改革開放新格局，對於我國構建新發展格局、推動高質量發展，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，意義重大。必須完整、準確、全面貫徹新發展理念，緊扣一體化和高質量這兩個關鍵詞，樹立全球視野和戰略思維，堅定不移深化改革、擴大高水平開放，統籌科技創新和產業創新，統籌龍頭帶動和各揚所長，統籌硬件聯通和機制協同，統籌生態環保和經濟發展，在推進共同富裕上先行示範，在建設中華民族現代文明上積極探索，推動長三角一體化發展取得新的重大突破，在中國式現代化中走在前列，更好發揮先行探路、引領示範、輻射帶動作用。



長三角一體化發展不是一日之功，我們既要有歷史耐心，又要有只爭朝夕的緊迫感，既謀劃長遠，又幹在當下。長三角區域要加強科技創新和產業創新跨區域協同，大力推進科技創新，加強科技創新和產業創新深度融合，催生新產業新業態新模式，拓展發展新空間，培育發展新動能，更好聯動長江經濟帶、輻射全國。要加快完善一體化發展體制機制，從體制機制上打破地區分割和行政壁壘，為一體化發展提供制度保障。要積極推進高層次協同開放，推進以制度型開放為重點的高水平對外開放，加強改革經驗互學互鑒和復制推廣，努力成為暢通我國經濟大循環的強大引擎和聯通國內國際雙循環的戰略樞紐。要加強生態環境共保聯治，加強三省一市生態保護紅線無縫銜接，推進重要生態屏障和生態廊道共同保護，加強大氣、水、土壤污染綜合防治，深入開展跨界水體共保聯治，加強節能減排降碳區域政策協同，建設區域綠色製造體系。要著力提升安全發展能力，貫徹總體國家安全觀，堅持底線思維，統籌好發展和安全，盯住關係國家和區域安全的科技、產業、金融等領域和重大基礎設施，加強風險防控體系和能力建設，夯實安全發展的基礎。同時，必須堅持和加強黨的全面領導，為深入推進長三角一體化發展提供根本的政治保證。



涓涓不塞，是為江河；源源不斷，是為奮鬥。推進長三角一體化發展是一篇大文章，要堅持穩中求進，一任接著一任幹，不斷譜寫長三角一體化發展新篇章。



來源：求是網



