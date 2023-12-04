持續釋放減稅降費乘數效應

中評社北京12月4日電／最新數據顯示，今年前10月，全國新增減稅降費及退稅緩費超1.6萬億元。其中，民營經濟納稅人和製造業受益最為明顯。



今年的稅費優惠政策更加突出支持科技創新、實體經濟和中小微企業發展。比如，將提高相關行業企業研發費用稅前加計扣除比例作為制度性安排長期實施，將涉及小微企業和個體工商戶的到期稅費優惠統一延續到2027年底，進一步減輕了中小企業資金壓力。根據統計部門數據，當前工業生產有所加快，裝備製造業持續回升，高技術產業投資增長較快，這與減稅降費政策的乘數效應密不可分。



乘數效應不單單體現在穩經濟調結構上。今年的稅費優惠政策項目多、涉及面廣，如何落實落細考驗著職能部門。為了更好將紅利送達，稅務部門不斷優化機制，運用數字化技術、發揮大數據優勢，變“人找政策”為“政策找人”，提升了企業享受優惠的獲得感和滿意度，稅收治理體系和治理能力現代化更進一步。



與此同時，在落實減稅降費過程中，稅收協同共治的格局進一步拓展。比如，為確保稅惠紅利公平落地，我國進一步完善稅務總局、公安部等7部門聯合常態化打擊虛開騙稅工作機制，全鏈條打擊力度和效果進一步增強，推動稅收營商環境更加公平。同時，為幫助“走出去”和“引進來”納稅人消除國際重復徵稅，我國加大稅收協定談簽力度，拓展稅收協定網絡覆蓋範圍，推動國際稅收合作“朋友圈”越來越大，更好服務高水平對外開放。



當前，經濟持續恢復依然面臨外部壓力較大、國內需求不足、企業困難較多等挑戰。充分釋放減稅降費乘數效應，是推動經濟恢復向好、穩定市場預期、提振企業信心的重要抓手。



在優化政策方面，應進一步聚焦高質量發展和當前經濟社會實際，加大調查研究力度，結合經營主體需求，加強稅費優惠政策儲備研究，在保持政策連續性穩定性可持續性的基礎上，進一步提高精準性和有效性。



在抓好落實方面，應進一步加強數智化技術有效應用，不斷優化機制、減少環節，探索推出更多“非接觸式”便民辦稅舉措。要讓企業獲得稅費優惠更加省心省力，能在真金白銀的政策利好和便捷高效的服務體驗中得到雙重獲得感，進一步鞏固和強化經營信心。



在加強協同方面，應進一步打通部門間信息壁壘，優化聯動機制、加強溝通會商，合力拓展合作新模式，針對難點堵點研究推出更多協作治稅有效措施，確保減稅降費政策更加精準高效、直達快享。



來源：經濟日報 作者：金觀平



