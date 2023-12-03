湖南長沙發揮臨時黨支部作用

中評社北京12月3日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，湖南省長沙市紀委監委第七審查調查室牽頭的專案組臨時黨支部召開支部會議，進行集體學習和當周工作小結。



長沙市紀委監委堅持建優建強專案組臨時黨支部，有效發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用，強化對紀檢監察幹部的教育管理監督，以高質量黨建助力監督執紀工作高質量發展。在總結梳理經驗做法的基礎上，該市紀委監委出台《關於進一步加強臨時黨支部建設的管理辦法》，促進機關黨建和業務工作深度融合。



據瞭解，該《辦法》對經批准組建的委機關審查調查組臨時黨支部的審批程序、組織設置、職責任務、作用發揮、保障措施等各方面進一步加以細化明確，特別要求在落實“三會一課”基礎上，完成講授一堂專題黨課、舉行一次集體談心談話等“七個一”工作任務。此外，根據《辦法》要求，市紀委監委機關黨委聯合組織部定期對臨時黨支部建設情況進行督查指導，有計劃地開展“一對一”談心談話，跟進瞭解幹部在一線的思想動態和工作表現。



“我們第一時間學習了監督執紀工作規則和執紀審查‘十嚴禁’，簽訂《保密承諾書》，還建立進出辦案點請銷假和登記備案制度，切實加強對支部成員的監督管理。”該市紀委監委第九審查調查室主任鐘建平擔任書記的臨時黨支部，在專案啟動之初即召開支部會議，明確目標和責任，上好安全首課，同時嚴格防範執紀審查期間的廉潔風險。



各臨時黨支部積極探索健全支部黨員監督機制，緊扣工作流程，嚴格審查程序、審批權限和請示報告制度，特別加強對抽調幹部“八小時外”的監管，防止黨員管理出現“兩頭空”“空檔期”情況。臨時黨支部書記認真履行主體責任，與支部的黨員們進行談心談話，瞭解思想動態和生活困難，發現苗頭性問題及時指出提醒，對支部黨員遇到的難題幫助解決，切實體現嚴管厚愛。



“我們要調整思路，找准案件突破點。”面對長沙市產業投資集團有限公司原黨委書記、董事長張君來相關案件案發時間久遠、取證任務繁重等困難，市紀委監委第六審查調查室專案組臨時黨支部書記王躍斌與大家談心談話、鼓勁打氣，同時帶領大家評估梳理案情、及時調整部署。團結協作下，專案組成員們深挖細查，找到了20年前曾大額行賄的彭某進行取證，最終順利完成該案的審查調查工作。



長沙市紀委監委督促各臨時黨支部切實發揮黨建引領作用，通過強化對涉案人員政策感召、教育感化，幫助其深刻反省、認識錯誤、積極改正。該市紀委監委第八審查調查室在查辦長沙環路集團有限公司原黨委書記、董事長劉林平案件時，臨時黨支部針對劉林平存在嚴重的僥幸心理等情況，將其與審查調查談話組同志編入同一黨小組過政治生活。通過耐心細致的思想政治工作，劉林平最終放下思想包袱，深刻懺悔其對抗組織審查等嚴重錯誤，並先後交代其違反政治紀律、中央八項規定及其實施細則精神等情況，以及收受他人財物數百萬元的受賄犯罪問題。