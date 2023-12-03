山西運城完善澄清正名機制

中評社北京12月3日電／據中央紀委國家監委網站報導，“被誣告期間，我的生活和工作都受到了影響，澄清正名消除了心理負擔，今後我一定努力工作，不辜負組織的關懷和信任。”近日，面對前來回訪的山西省運城市垣曲縣紀委監委幹部，此前得到澄清正名的該縣某派出所所長張某感慨道。



今年5月，垣曲縣紀委監委收到反映張某違規收受禮品的問題線索。經多方走訪、調查取證，發現舉報人荀某因受到治安處罰而心生不滿，為發洩私憤，編造事實對張某進行舉報。公安機關認定荀某此舉構成誣告陷害，依據《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，對荀某作出行政處罰。同年8月，該縣紀委監委召開會議公開為張某澄清正名。



運城市紀委監委認真落實“三個區分開來”要求，堅持把開展澄清正名、打擊誣告陷害作為激勵擔當作為的重要內容統籌推進，制定出台查處誣告陷害行為和失實檢舉控告澄清工作辦法，對查處誣告陷害行為的工作程序和審批權限，以及澄清失實檢舉控告的情形、方式、工作程序等進行細化規範。



在澄清正名方式上，運城市紀委監委注重因人而異、因事而異，根據案件性質和造成的影響程度，根據不實舉報的情形、性質、後果，靈活多樣地使用書面、當面、會議、通報等方式，分層分類開展澄清正名。通過完善相關制度，持續推動澄清正名工作規範化、制度化。今年以來，該市紀委監委共為149名幹部進行了澄清正名，持續釋放為擔當者擔當、為負責者負責的鮮明導向。