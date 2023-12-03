福建三明緊盯鄉村振興領域問題線索

中評社北京12月3日電／據中央紀委國家建委網站報導，“現在村裡的一些項目招投標，公示欄不僅有公示，手機還能看直播……”日前，面對前來走訪的福建省三明市紀委監委調研組幹部，清流縣龍津鎮拔裡村紀檢委員陳文富說。



三明市紀委監委持續深化鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治，以基層小微權力監督平台為牽引，深入推進“訪群眾、走項目、助振興”行動，以精準有效監督護航鄉村振興。今年1至10月，全市共查處鄉村振興領域不正之風和腐敗問題163起，給予黨紀政務處分117人。



針對群眾反映的問題和投訴以及出現越級訪、重復訪情況最為突出的清流縣，三明市紀委監委會同市農業農村、審計、財政等相關部門聯合深入調研督導，系統梳理鄉村振興領域有關政策，指導做好項目公開，深入開展問題線索大起底，匯總形成政策庫、項目庫和問題線索庫。在“三庫”基礎上，市紀委監委緊盯鄉村振興項目建設背後的責任、作風和腐敗問題，指導清流縣紀委監委篩選出設計、監理、招標、施工、資金撥付和驗收等27個關鍵要素，梳理常見問題、表現形式、典型案例及針對性應對舉措，形成要素表、監督指引，便於精準發現核查問題。



清流縣紀委監委針對項目資金多、情況複雜、群眾反映強烈、信訪比較集中等問題，組建工作專班，確定以龍津鎮、嵩溪鎮等3個鄉鎮4個村的鄉村振興示範帶為切入口，緊盯項目立項、招投標、實施、驗收、結算、運營等突出問題，對140個項目涉及1.4億元資金實施情況全面梳理排查。截至目前，該縣共發現相關領域問題43個，挽回經濟損失近1600萬元。



與此同時，三明市紀委監委堅持“當下改”與“長久立”相結合，督促清流縣紀委監委推動龍津鎮、嵩溪鎮等地整改落實、建章立制，補短板、強弱項、堵漏洞，推動建立政府性投資項目管理辦法等制度。