優化完善多層次養老保險

中評社北京12月4日電／當前，伴隨人均預期壽命增長和生育率下降，我國人口老齡化現象日益嚴峻。第七次全國人口普查數據顯示，我國60歲及以上的老年人口數為2.64億人，占總人口數的18.7%，且呈現持續增長態勢，即將進入中度老齡化階段。因此，加快發展多層次、多支柱養老保險體系意義重大。



多層次、多支柱養老保險體系是指以基本養老保險為基礎，以企業年金和職業年金為補充，與個人養老保險和商業養老保險相銜接的養老保險體系。養老保險體系中第一支柱養老保險是根基，第二支柱養老保險是關鍵，第三支柱養老保險是新的增長點。“三支柱鼎立”才能充分發揮養老保險體系的社會效應。



實現從養老保險大國向養老保險強國轉變，需要以多層次、多支柱養老保障體系建設為抓手，以增進人民福祉為目標，強化頂層設計，補齊制度短板，持續推進養老保險體系的健全與完善。



做精第一支柱養老保險。引導靈活就業人員和新業態從業人員參加企業職工基本養老保險，對“三支柱”養老保險的關係進行合理定位，調動政府、企業和個人等各方主體的積極性，形成對基本養老保險的合理預期。量入為出，綜合考慮經濟發展、人口結構、工資以及物價水平等，基於精算平衡思想提供基本養老保險服務，提升基本養老保險的科學化水平，緩解基本養老保險的收支壓力。提供便民、利民的基本養老保險服務，便利信息查詢、資格認證和權益實現。



做強第二支柱養老保險。發展第二支柱養老保險的核心在於促進經濟發展，其本質是經濟發展問題，而非財務計算問題。強化企業年金和職業年金的政策宣傳與產品創新，是提高企業年金和職業年金覆蓋面的重要手段，但企業年金和職業年金的普及從根本上說取決於經濟發展質量和水平。發展和繁榮經濟，促進不同所有制經濟共同發展，為民營企業和企業家創造良好營商環境，才能涵養企業年金和職業年金的土壤，為基金提供源頭活水。



做實第三支柱養老保險。個人養老保險採用政策支持、商業化運營、個人自願投保的模式，是個人利用金融手段增加養老保障供給的方式。第三支柱養老保險需要在增強人民群眾的獲得感、幸福感和安全感方面進行強化。個人養老保險中的稅收優惠政策需要優化。目前，個人養老金的稅收優惠是按每年12000元的限額予以稅前扣除，投資收益暫不徵稅，領取收入的實際稅負由7.5%降為3%。收入未達到徵稅點的人群購買個人養老金保險不能享受稅收優惠，購買意願偏低。金融機構需要增加養老保險產品和服務的供給，滿足人民群眾對安全和保值增值的需要。第三支柱養老保險領域應當實行嚴格的資格准入和過程監管制度。個人養老保險制度和規則應當由側重規制轉向促進與規制並重，鼓勵養老保險產品和服務創新。嚴厲打擊虛假宣傳、選擇性告知以及詐騙行為，保護人民群眾的知情權和選擇權，保障投資者的資金安全，增強人民群眾投資養老保險信心。



來源：經濟日報 作者：董彪



