鐵紀護航生態環境持續改善

中評社北京12月3日電／據中央紀委國家監委網站報導，濕地保護事關國家生態安全和經濟社會可持續發展，事關中華民族子孫後代的生存福祉。習近平總書記在多地考察時都將當地濕地保護區作為重要一站，並強調濕地的重要性，這為紀檢監察機關監督守護我國濕地保護工作指明了重要方向、提供了根本遵循。



“村對面的湖心島是藍冠噪鶥的栖息地，我每天會在林子裡巡護，提醒遊客切勿高聲喧嘩、隨意投喂，做到文明觀鳥。”和記者聊起村裡的自然環境，江西省婺源縣秋口鎮石門自然村村民俞旺金一下子打開了話匣子。



石門自然村地理位置特殊，是饒河源國家濕地公園的中心區，也是極度瀕危鳥類藍冠噪鶥自然保護小區。今年10月，習近平總書記到這裡考察時指出，優美的自然環境本身就是鄉村振興的優質資源，要找到實現生態價值轉換的有效途徑，讓群眾得到實實在在的好處。



事實上，如今碧水環繞、綠樹葱鬱的濕地公園，也曾受到污染的困擾。“藍冠噪鶥喜食昆蟲，對栖息環境要求極高，一段時間以來正是由於生態環境的污染使其種群數量一度驟減。”上饒市紀委監委駐市自然資源局紀檢監察組有關負責同志說，紀檢監察機關自覺擔負起濕地生態保護的政治責任，推動市林業局劃定和編制上饒市藍冠噪鶥監測單元，同時監督推動相關部門聯合開展全市非法侵占河湖和濕地問題“回頭看”專項行動，督促完成相關河湖流域項目清理整治工作。



生態環境逐漸向好，幹部群眾都倍加珍惜。婺源縣紀委監委以保護饒河源國家濕地公園為契機，著力推動打通“兩山”轉化通道，聚焦生物多樣性、林業、水資源等重點領域，建立生態“時時督”機制，壓實屬地和職能單位責任，壓緊壓實藍冠噪鶥、饒河源國家濕地公園、自然保護小區等重要生態環境要素管護責任。“村民自發成立了護鳥隊，輪班24小時不間斷巡邏。現在每年四五月份，會經常看到藍冠噪鶥在枝頭‘排排坐’。”俞旺金說。



在壯語中，“那考”意為“美麗、綠色的水田”。經過治理，廣西壯族自治區南寧市興寧區的那考河從臭水溝蛻變成濕地公園，日前還入選全國美麗河湖的優秀案例。



“時隔6年，習近平總書記的囑托不曾忘記。”興寧區紀委監委相關負責同志介紹，為擦亮生態綠城“金不換”名片，該區借鑒那考河整改有益經驗，緊盯生態環境保護責任落實，通過“四不兩直”、蹲點督導、“一月一監督”、開列問題清單等方式，為打好藍天、碧水、淨土保衛戰提供堅強紀律保障。截至目前，已督促相關單位完成排污管道錯接混接改造321個、黑水體整治工程項目建設35個，推動問題整改520多個。



自今年9月以來，陝西省漢中市紀委監委駐市水利局紀檢監察組工作人員都會定期來到天漢濕地公園進行督導檢查，督促相關部門進一步加強對公園的保護和管理。

