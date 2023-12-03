緊盯鄉村振興領域不正之風和腐敗問題

中評社北京12月3日電／據中央紀委國家監委網站報導，今年是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接五年過渡期的中間一年，也是關鍵一年。貫徹落實黨中央有關部署要求，各級紀檢監察機關立足“監督的再監督”職責定位，結合鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治，跟進監督，嚴肅問責，為全面推進鄉村振興、守護農民群眾好日子提供堅強紀律保障。



把鞏固拓展脫貧攻堅成果、推進鄉村振興擺在突出位置，緊盯責任落實，強化政治監督。廣西壯族自治區紀委監委充分發揮派駐機構監督“探頭”作用，通過定期會商、專題檢查、提出紀檢監察建議等方式，推動職能部門落實監管職責。同時，深化運用“工作例會、工作月報、線索排查、直查直辦、通報曝光、聯動協同”等6項制度和“專班專抓、蹲點督導”2項機制，強化督促指導，層層傳導壓力。貴州省紀委全會連續3年對鞏固拓展脫貧攻堅成果監督作出安排，制定實施意見，印發工作方案，將監督任務細化為2個方面10項內容，逐項明確牽頭和責任部門。先後選取易地扶貧搬遷後續扶持、“四個不摘”政策落實、村（社區）集體經濟、高標準農田建設等“小切口”縱深跟進監督，確保監督任務落細落實。內蒙古自治區紀委監委與自治區鄉村振興局建立溝通協調、信息共享機制，每季度調取全區防返貧監測幫扶工作進展情況，督促責任部門認真落實“一三季度重點監測、二四季度集中排查”工作機制，持續優化動態監測方式，簡化工作流程，拓寬暢通監測渠道，精準確定監測對象，做到應納盡納、應幫盡幫。截至2023年10月底，全區新識別監測對象5.15萬戶、10.78萬人，47.25%的監測對象消除了返貧風險。



結合鞏固拓展脫貧攻堅成果工作實際，各地紀委監委緊盯重點任務，精準發力，強化監督。貴州省圍繞高標準農田“建得怎樣”和“誰受益”2個重點，緊盯項目施工、招投標、驗收、建後使用、成效發揮等關鍵環節強化監督，深入查找違規招投標、建設質量不達標、以次充好或虛假驗收套取資金等問題，找准阻礙高標準農田建設的堵點淤點，督促農業農村、自然資源等業務主管單位做實整改。堅決守住不發生規模性返貧底線，內蒙古自治區紀檢監察機關督促各級黨委政府和職能部門完善各項促進脫貧人口增收措施和聯農帶農機制，建立疫情災情影響調度機制和重要情況報告機制，出台應對疫情災情影響、促進農牧民增收20項政策措施，千方百計促進脫貧人口增收。廣西壯族自治區紀檢監察機關督促各地各有關部門強化產業幫扶力度，把銜接資金主要投在主導產業強鏈補鏈項目上，推動抓好發展定位、項目推進、產品銷售等關鍵環節。如梧州市紀委監委針對六堡茶開展“一片葉子”監督，督促解決112個相關產業發展問題，“梧州六堡茶”區域公用品牌價值達到37.64億元。



著力糾治政策落實和工作推進中的形式主義、官僚主義問題。河南省紀委監委制定《全省紀檢監察機關開展鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治的若干舉措》，緊盯耕地保護、糧食購銷、平安鄉村建設、移風易俗等重要環節，強化對村幹部特別是“一肩挑”人員的監督管理，嚴肅查處政策落實和工作推進中有令不行、有禁不止，做選擇、搞變通、打折扣等突出問題，及時糾正相關政策銜接不緊密、工作不連續等問題。山東省蘭陵縣對2021年以來巡察審計移交、日常監督、信訪舉報等渠道發現的鄉村振興領域等方面問題線索“大起底”，聚焦鄉村振興領域不正之風和腐敗問題，查處相關問題32起32人，下發紀檢監察建議書3份、監督建議函4份。內蒙古自治區通遼市庫倫旗紀委監委採取“室地”聯動模式，通過隨機抽查、實地走訪等方式，對8個蘇木鄉鎮共計24個2022年鄉村振興重點項目後續管理、項目收益等情況開展“回頭看”，發現並督促整改個別項目存在的後期監管不力、項目驗收不及時、項目運行機制不健全等5個方面問題。浙江省台州市開展鄉村振興領域巡審聯動專項巡察，發現天台縣坦頭鎮糧食功能區張氏家庭農場“稻蝦共作示範基地”項目“稻田變蝦塘”等問題，要求相關責任單位立行立改，61畝違法挖塘養殖的耕地一周內完成復墾復耕整改，第一時間種上玉米，目前這季玉米已完成收割。



“全面推進鄉村振興是黨和國家長期戰略、系統工程，專項整治必須始終跟進、持續深化。下一步，要加強統籌謀劃，下沉監督力量，進一步加大對鄉村振興領域不正之風和腐敗問題懲治力度，有效維護農民群眾切身利益，為推進鄉村全面振興提供堅強保障。”中央紀委國家監委黨風政風監督室有關負責同志表示。