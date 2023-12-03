國開行上海分行原行長茆君才被開除黨籍

中評社北京12月3日電／據中央紀委國家監委網站報導，中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組、遼寧省紀委監委消息：日前，中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組、遼寧省盤錦市監委對國家開發銀行上海市分行原黨委書記、行長茆君才嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，茆君才喪失理想信念，背離初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神和廉潔紀律，違規出入私人會所，收受可能影響公正執行公務的禮品、消費卡和旅遊安排，借用客戶車輛、錢款，無償接受管理服務對象房產裝修；不正確履行職責，違規干預貸款客戶信用等級評定，超額授信，離職後赴該客戶擔任高管並領取高薪；違反生活紀律；利用負責保障房建設貸款等職務便利，為他人謀取利益，非法收受巨額財物。



茆君才嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，是“銀企旋轉門”的典型，且在黨的十八大後，不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅懲處。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經國家開發銀行黨委研究，決定給予茆君才開除黨籍處分，收繳其違紀違法所得；經盤錦市監委研究，決定將茆君才涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。