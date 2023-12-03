貴州強化年輕幹部教育管理監督

中評社北京12月3日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，貴州省銅仁市人民政府發展研究中心創新發展研究科原科長魯某涉嫌受賄案開庭審理，該市紀委監委組織市直機關200餘名年輕幹部旁聽庭審，接受警示教育。



二十屆中央紀委二次全會強調，高度重視年輕領導幹部紀律教育。貴州省紀委監委緊盯這一關鍵群體，把紀律建設擺在更加突出位置，推動各級黨校、幹部學院和黨委（黨組）理論學習中心組將黨章黨規黨紀教育作為必修課，運用典型案例、創新形式載體，常態化開展警示教育，堅持抓早抓小、抓常抓長，從源頭上強化監督預防管理，堅決糾正部分年輕領導幹部對黨規黨紀不上心、不掌握、不執行等問題，切實防止“小錯不改終成大禍”，引導扣好廉潔從政“第一粒扣子”。



“我們通過分析發現，部分年輕幹部形成了貪婪、攀比等不良價值觀，從而剛踏上工作崗位就誤入歧途。”貴州省紀委監委有關負責同志介紹。為讓紀法紅線意識在年輕幹部心中深深扎根，該省各級紀檢監察機關將全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭成果轉化為警示教育資源，推動全省黨員幹部教育培訓機構在教育產品、師資隊伍、課程設置等方面下功夫，進一步做好年輕幹部的紀法警示教育。



“晴隆縣應急管理局‘85後’幹部王某沉迷網絡遊戲，辦理多張信用卡用於遊戲充值。為了還貸，王某利用職務便利，為他人在項目驗收、撥款方面謀取利益，索取和非法收受大額財物，最終被判處有期徒刑4年6個月。”黔西南布依族苗族自治州紀委監委聯合州委組織部、州委黨校等部門，面向全州部署開展“青廉工程”，將理想信念教育、紀法教育、警示教育等課程列入年輕幹部教育培訓重要內容，把黨章黨規黨紀、憲法法律法規教育納入初任培訓、在職培訓和專業培訓，圍繞紀律處分條例、公職人員政務處分法等開發紀法課程，為年輕幹部成長明方向、立規矩、強免疫。



針對年輕幹部崗位特徵和思想素養，該省紀委監委注重與時俱進、創新形式方法開展紀法教育。以“清廉貴州·貴州青年說”為主題，與團省委聯合開展2023年貴州省年輕幹部廉潔教育微課程競賽。參賽作品既涵蓋中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化等內容，又包括紀法知識宣講、典型案例分析等要點，以穿插外景視頻、情景小劇場等年輕幹部喜聞樂見的形式呈現，持續強化對年輕幹部教育引導。習水縣紀委監委深挖四渡赤水紀念館、袁咨桐烈士故居等本地革命資源和紅色文化中的清廉元素，因地制宜開發廉潔課程，定期組織新入黨、新履職的年輕幹部開展理想信念教育和廉潔警示教育。



堅持抓早抓小、抓常抓長，貴州省紀檢監察機關從源頭上強化監督預防管理，讓年輕幹部自覺接受監督。貴陽市紀委監委在嚴肅查處花溪區住房和城鄉建設局原局長楊某某貪污受賄等違紀違法問題後，督促案發部門加強內控制度建設，推動完善招標採購管理辦法等11項制度，持續織牢業務領域廉潔風險防控網。針對廉潔風險較高的崗位、行業，該市注重在巡察、審計、舉報受理等工作中發現和糾治年輕幹部存在的苗頭性傾向性問題，精準把脈、找准症結，推動國企金融、工程建設、公共資源交易等重點領域加強監督機制改革建設。今年以來，已對518起違紀違法典型案件開展“一案一整改”，督促整改問題758個，推動建章立制322個。



此外，貴州省紀委監委還注重在增強教育內容針對性、形式鮮活性、作品創新性上下功夫，通過製作微視頻、微電影、動畫等方式，製作“清廉貴州·聯動未來”公益廣告，打造《追尋》《乾淨》《清白傳家》等一批廉潔文化新媒體產品，多元化、立體式開展年輕幹部紀法教育，讓紀法教育更加入腦入心、觸動靈魂。