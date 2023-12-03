全國內河加快構建電子航道圖一體化

中評社北京12月3日電／據新華社報導，3日在湖北武漢舉行的首屆內河航運高質量發展論壇上，來自交通運輸部和河南、雲南、廣西3省區的5家科研院所和港航管理單位正式加入長江水系電子航道圖聯盟。這意味著，以長江流域電子航道圖為主要依托，全國內河航運共建共享“水上一張圖”格局正在加快構建。



電子航道圖，是利用計算機、地理信息等技術，將航道各要素信息按照技術規範進行處理，製作而成的標準化、數字化的專題地圖。近年來，長江航務部門積極探索智慧航道發展方向，加快長江電子航道圖研發推廣，並將其應用於船舶助航、航運物流、輔助決策、監控管理、應急救助等領域，構建了“一圖在手、暢行無憂”航運服務新模式。



為推進電子航道圖在國家高等級航道網的全面覆蓋、聯通運行，今年4月26日，長江水系電子航道圖服務聯盟在南京成立，首批成員單位為12家，範圍涵蓋了長江干支流、京杭運河等水系航道。



半年來，長江電子航道圖推廣加速，已經覆蓋長江幹線2688公里航道，聯通京杭運河、金沙江、贛江、信江、漢江、嘉陵江等流域高等級航道2051公里，初步構建了涉長江水系“干支聯通”電子航道“一張圖”。



交通運輸部長江航務管理局局長劉亮表示，實踐表明，電子航道圖作為智慧長江建設的基礎底圖，不僅為全流域管控提供真實直觀的數據基礎，也為航運用戶提供便捷高效的數據服務。



交通運輸部水運局副局長郭青鬆表示，全國內河航道“四縱四橫兩網”高等級航道網的“一張圖、一張網、一標準、一體系”已初具規模，正大步邁向全國內河“水上一張圖”的宏偉目標，希望相關單位繼續以長江電子航道圖為重要依托推進智能航運建設。