山東新規：外賣不封口　消費者有權拒收

中評社北京12月3日電／據新華社報導，記者從山東省人大常委會獲悉，山東省十四屆人大常委會第六次會議審議通過了《山東省食品安全條例》，規定外賣要封口，否則消費者有權拒絕接收。該條例自2024年3月1日起施行。



山東省人大法制委副主任委員、省人大常委會法工委主任黃慶峰介紹，條例強化網絡食品經營監管，對網絡食品交易第三方平台提供者的備案管理、主體責任、配合檢查義務等進行了細化和完善，對入網餐飲服務提供者的信息公示、經營環境、食品配送等提出了具體要求，同時還明確了網絡社交、網絡直播等網絡服務提供者應當履行的食品安全義務。



據悉，為避免外賣食品被污染，維護消費者合法權益，條例提出：“督促入網餐飲服務提供者使用封簽等方式對配送的食品進行密封”，並在第四十一條規定：“未按照規定對配送的食品進行密封的，送餐人員有權拒絕送餐，消費者有權拒絕接收。”



山東省市場監督管理局一級巡視員蔡福安介紹，山東省目前共有餐飲服務提供者56.9萬家，市場監管部門持續加強監管，深入開展“清潔廚房”行動，積極推進“互聯網＋明廚亮灶”建設，鼓勵餐飲服務提供者通過視頻方式公開加工操作過程，提升後廚環境衛生水平。針對網絡餐飲食品監管，以縣為單位每季度開展訂單量和差評量前10名入網餐飲單位專項檢查，持續推廣“外賣封簽”。