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東航故障客機轉飛廈門　下午再起飛前往香港
http://www.CRNTT.com   2023-12-03 17:19:28


　　中評社香港12月3日電／中國東方航空一架由上海飛往香港的客機，因為出現故障信息轉飛廈門，客機最終安全降落。

　　香港電台報導，東航表示，客機下午3時30分再起飛，預期下午約5時到達香港。

　　涉事的編號MU721客機，早上8時半從虹橋機場起飛，原定早上11時前抵達赤鱲角機場。 東航表示，客機在飛行過程中出現故障信息，為確保安全，機組按程序處置，備降廈門進一步檢查，航班在10時前安全降落。 

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