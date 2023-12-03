東航故障客機轉飛廈門　下午再起飛前往香港

中評社香港12月3日電／中國東方航空一架由上海飛往香港的客機，因為出現故障信息轉飛廈門，客機最終安全降落。



香港電台報導，東航表示，客機下午3時30分再起飛，預期下午約5時到達香港。



涉事的編號MU721客機，早上8時半從虹橋機場起飛，原定早上11時前抵達赤鱲角機場。 東航表示，客機在飛行過程中出現故障信息，為確保安全，機組按程序處置，備降廈門進一步檢查，航班在10時前安全降落。