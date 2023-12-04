中評關注：盧秀燕友善民眾黨　兩大效益

盧秀燕替蔡壁如競選總部成立站台。（中評社） 中評社台中12月4日電（記者 方敬為）中國國民黨與台灣民眾黨大選“藍白合作”破裂，但國民黨台中市長盧秀燕仍友善白營，並擔任民眾黨“立委”選將蔡壁如競選主委，甚至站台造勢，在台中創造全台僅有的藍白合示範，盧此舉除了有助促台中區域“立委”非綠席次極大化，可望成為盧市府的後盾，也因為向白營遞出橄欖枝，增加非綠支持者好感度，盧再替自家大選候選人侯友宜拉票，能助藍營催化棄保。



民眾黨台中第一選區“立委”參選人蔡壁如昨日成立競選總部，台中市長盧秀燕、民眾黨“總統”參選人柯文哲先後到場助選，兩人巧妙未同台。“立委”選將小雞們看到2位主帥的態度截然不同。有民眾黨小雞搶站在盧秀燕旁，而國民黨的小雞們在柯文哲抵達現場前全部離開。



藍白大選合作破裂，地方“立委”合作仍照常進行，台中市“立委”第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）國民黨未提名參選人，禮讓民眾黨蔡壁如，民眾黨也在選區內掛出蔡壁如與盧秀燕同框的競選看板，宣告藍白合作。盧秀燕日前針對藍白不歡而散表示可惜，不過並不影響地方兩黨和諧，只要選區內藍白兩黨沒有衝突，就會支持民眾黨選將。



蔡壁如近期在台中市拼曝光，只要盧秀燕出現在選區的公開行程，幾乎可見到蔡緊緊跟隨，甚至有時候不在第一選區內的活動也可以見到盧蔡同框。蔡壁如借助盧秀燕在台中影響力的競選策略相當明確。



除了緊跟盧秀燕拼曝光，蔡壁如也邀請盧秀燕擔任其競選總部主任委員，獲盧首肯，3日並親自出席競選總部成立大會替蔡壁如站台造勢，雖然為避免爭議，盧秀燕最後未與前來站台的民眾黨主席柯文哲同台，但這也是藍白分手後，首位藍營大咖接任民眾黨選將競選幹部職位，後續效應值得關注。

