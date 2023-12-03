蔡英文站台　駁斥大選是戰爭與和平的選擇

蔡英文駁斥明年大選是戰爭與和平選擇。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月3日電（記者 黃筱筠）民進黨2024“賴蕭配”全台暨台北市競選總部今天成立，蔡英文今天出席致詞駁斥戰爭與和平的訴求，她說。世界投資台灣，代表台灣很安全，對台灣很安心。但是，在野黨卻危言聳聽，他們說2024是“戰爭與和平的選擇”。



蔡英文強調，戰爭不是選項，2024年的大選，不是戰爭與和平的選擇；2024年的大選，是台灣人民要選擇有尊嚴的和平。我們也要大聲的告訴全世界，台灣人的選擇。



民進黨2024候選人賴清德全台及台北競選總部成立，活動下午2點30分開始，下午約5點結束。主辦單位喊出現場有將近上萬人到場。



蔡英文也提到，2016年和2020年的大選，我們都是從這裡出發，贏得勝利。2024年，我們支持賴清德、蕭美琴，支持民進黨的“立委”候選人，我們再團結一致，再贏一次。



她表示，民進黨要贏，不是為了政黨利益而贏。而是為了台灣的民主自由，是為了區域的和平穩定，是為了“國家”的永續發展，我們一定要選對的人，才能走對的路。



蔡英文強調，這禮拜，大家都有注意到，台股指數闊別25年，再次超越香港恆生指數。蔡英文執政7年多，台股翻倍成長，從我2016年上任當天的8131點，到現在，已經超過1萬7千點，這代表台灣人民很打拚，代表世界對台灣有信心。



蔡英文說，世界投資台灣，代表台灣很安全，對台灣很安心。但是，在野黨卻危言聳聽，他們說2024是“戰爭與和平的選擇”。她也問現場所有的好朋友，有人要戰爭嗎？沒有人要戰爭。我們是不是要和平？大家都要和平。看看香港，想想台灣。我們不要香港式的和平，我們要有尊嚴的和平。



她強調，她要告訴大家，尊嚴自主，才有長久的和平；唯有長長久久的和平，經濟才能長遠穩健發展。確保和平，我們需要強化自我防衛的能力。我們的家門會裝鎖，不是為了挑釁鄰居；會加裝保全，是為了要更安全。家門是如此，“國家”也一樣。因為我們都知道，多一點安全感，就少一點危機感，“不設防才最危險”。



她指出，蔡英文執政，強化“國防”改革、推動“國防”自主，我們的“勇鷹號”高教機，已經交機22架，我們的“海鯤號”潛艦原型艦已經下水；我們展現自我防衛的決心，展現守護民主自由生活方式的決心。有決心才能捍衛尊嚴，有實力才能確保和平，這就是有尊嚴的和平。



蔡英文強調，戰爭不是選項，2024年的大選，不是戰爭與和平的選擇；2024年的大選，是台灣人民要選擇有尊嚴的和平。我們也要大聲的告訴全世界，台灣人的選擇。