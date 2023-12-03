不認民進黨貪污　蔡英文火力全開批馬英九

蔡英文當賴蕭配助選，攻擊火力比自己選猛。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月3日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天在民進黨2024“賴蕭配”全台暨台北市競選總部今天成立火力全開，她重提“馬王政爭”痛批馬英九把手伸進司法，特偵組監聽“國會議長”，導致“總統”鬥爭“立法院長”的憲政危機。



蔡英文即將卸任之後，到台灣各地去輔選火力比起以往猛烈，且心情上也比較放開，致詞比較辛辣。



蔡英文說，在野黨鋪天蓋地，他們說民進黨每一條都貪腐。蔡英文不會容忍執政團隊的不肖個案，也不會容忍執政團隊的害群之馬。但是，在野黨說，民進黨每一條都貪腐，這種沒有證據的說法，“我不能接受”。



蔡英文說，在野黨口口聲聲說民進黨貪腐，但拿不出證據的時候，就不斷跳針說，要重啟特偵組。



蔡英文表示，大家還記得“馬王政爭”嗎？當時的“總統”把手伸進司法，特偵組監聽“國會議長”，導致“總統”鬥爭“立法院長”的憲政危機。當年，“馬王政爭”造成的政局不穩、經濟不安、社會動盪，大家都記憶猶新。



她說，司法要接近人民，不是接近“總統”；司法要讓人民參與，不是讓“總統”參與。所以，我們推動“國民法官”、廢除特偵組，讓司法回歸司法，讓人民參與司法。



蔡英文表示，她的態度就是，“總統”支持司法改革、支持司法進步、尊重司法獨立，但是“總統”不能介入司法個案。要讓司法伸張正義，依照證據、專業辦案，該查就查、該辦就辦。這才是負責任的政府，這才是民主政治的監督制衡。



她指出，在野黨對於過去把政治的手伸入司法，造成憲政危機絕口不提，卻不斷批評民進黨“一黨獨大”。民進黨是台灣人民從威權時期，含辛茹苦孕育出的民主政黨。民進黨沒有“一人專政”的基因，更沒有“一黨專制”的歷史。民進黨不會“一黨獨大”，“民主國家”就是人民做主，人民最大。



她常常說，民進黨不完美，會犯錯。這七年多來，我們一同經歷了兩次“總統”大選、兩次地方選舉，還有四大公投。這七年多來，我們的執政有起有落，這表示，台灣人民時時刻刻在檢驗民進黨、監督民進黨。



她還說，民進黨就是一個會反省、會檢討，會快速調整，會回應人民的政黨。做不好就要做到好；而且，好還要更好。當人民期盼改革，我們扛住壓力，推動年金改革；面對逆境的時候，我們沒有放棄理想，落實婚姻平權；遇到敗選的挫折，我們依然履行承諾，推動TPASS通勤月票。這就是民進黨。我們的“中央”執政團隊，會調整步伐、穩健施政；我們的“立法委員”，更會強力督促、加速建設。