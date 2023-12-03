賴競總主委姚立明喊剩下40天　我們贏定了

姚立明高喊剩下40天，我們贏定了。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月3日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德競選總部主委姚立明今天在總部成立大會上高喊，“剩下40天了，我們贏定了”。他表示，他是引述馬英九、趙少康、柯文哲等談話說，“你們只會爭第二名”、“讓你選，你也選不上”等話。他不會因人廢言，他以競總主委身份指出，40天後，1月13日重新回到這裡來證明他講的都對。



他解釋說，不是他驕傲，他做這個主委其實沒做什麼事情。這是因為趙少康、馬英九、柯文哲都說賴清德贏定了。馬英九2個禮拜前就對這這兩人說，“你們兩個都選不可能贏啦”。趙少康講了12次“你們只會爭第二名”。柯文哲當著侯友宜的面說，“讓你選，你也選不上”。他不會因人廢言。所以，他以競總主委身份，40天後，1月13日重新回到這裡來證明他講的都對。



民進黨2024候選人賴清德全台及台北競選總部成立，活動下午2點30分開始，下午約5點結束，現場紅色塑膠椅約3千張坐滿，但管制區外面也站了不少人。主辦單位喊出現場有將近上萬人到場。



姚立明致詞說，雖然過去半年所有民調賴清德都領先，但他要說，“我們有三個對手，不是兩個，兩個天天看得見，天天在動作。如果不是他，就不會有美金兩億的錢，柯文哲還會簽字。如果不是他，郭台銘可能也不會退選。各位絕對不要以為看得見的才是對手，未來40天他會有什麼動作，怎麼做，他都會針對賴清德、蕭美琴來”。



姚立明說，但不要驚慌，因為賴清德是有準備的人。如果有個流氓要欺負隔壁的老實人，什麼時候會去打那個人，就是那個人沒有準備，或打一巴掌就投降的。“我們的對手就是這樣的人”。但賴清德是有準備，選舉後也有準備，就像蔡英文過去8年都有準備。所以賴清德說他當選，戰爭的機會最小。



姚立明說，“40天啦，我們贏定了”！