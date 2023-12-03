賴蕭合體造勢　要支持者從今天起開始拉票

賴蕭合體造勢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月3日電（記者 黃筱筠）明年大選進入倒數41天，民進黨2024正副候選人賴清德、蕭美琴全台暨台北市競選總部今天成立，蕭美琴雖然是副手候選人但致詞時人氣不減賴清德，蕭美琴指出，“賴蕭配會”延續蔡英文穩健路徑，強調台灣人愛好和平，“我們這組不會讓台灣人漏氣”。賴清德壓軸致詞，並邀請現場支持者一起為台灣打拚，“做伙蹽落去”，並從今天開始至少拉十票。最後，賴、蕭與現場民進黨大咖跟民眾一起大合唱《路》，結束這場活動。



民進黨2024候選人賴清德全台及台北競選總部成立，活動下午2點30分開始，下午約5點結束，現場紅色塑膠椅約3千張坐滿，但管制區外面也站了不少人。主辦單位喊出現場有將近上萬人到場。



賴清德致詞表示，今天是成立總部壓軸一站，從今天開始每一天，希望大家團結一致、加倍打拚。他提及，競總總部牆上，寫著世界的改變，正是台灣的機會，要一起讓台灣在國際變局中掌握契機，成為民主世界的MVP。



他強調，和平無價人人期待，在野黨放棄主權、犧牲經濟自主，絕對不可能得到真正的和平，絕對不能把“國家”交給這群人。



賴清德提及，他要打造智慧永續新台灣，尤其雙北是首都生活圈，也是政治、經濟、文化、商務的重心，發揮基礎建設、生活品質的優勢，發展為創新研發首都，讓台灣的創意走向國際。



賴清德說，他與蕭美琴有最豐富的歷練，也有最完整的“國政願景”，以及守護台灣的堅定意志。他說，“請給我們機會，我們會用人唯才，建立清廉、勤政、愛鄉土的政府”，並打擊黑金槍毒詐，帶給台灣綠色和平有尊嚴的“國家”。



賴清德表示，在這裡經歷悲傷，也開啟改變台灣的第一哩路，每一次在這裡相聚，都是為了台灣，有來自各地的志工朋友熱情招呼訪客、介紹政見；貓狗胸章也湧現排隊人潮，還有人凌晨兩點來到現場排隊。



蕭美琴指出，國際社會信任台灣、信任蔡英文，賴清德會繼續延續蔡英文路線，被世界肯定、被世界信賴，讓全世界都想要跟台灣站在一起，大家一起捍衛得來不易的民主、堅持台海和平、發展經濟繁榮。



蕭美琴說，自己有一輩子政治歷練，知道何時該大聲、何時該低調、何時該強硬、何時該柔軟，她周旋於支持台灣的國際領袖間，知道如何爭取更多支持，為台灣創造更多機會，降低外在風險。



蕭美琴表示，賴清德與蕭美琴會延續蔡英文穩健路徑，繼續帶領台灣，“我們這組不會讓台灣人漏氣”，做為台灣面對世界的門面，“我們是有志氣、有信心”，會讓台灣人有尊嚴面對這世界，拜託大家選對的人、走對的路、做對的事，美德贏台灣。