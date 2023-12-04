東莞市台港澳局局長黃慧紅會見中評青年一行

東莞市台港澳事務局局長黃慧紅等與中評青年東莞訪問團合影（中評社圖片） 中評社北京12月4日電（中評社報導組）在莞台融合發展35周年，國務院批覆同意出台《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》之際，中評青年東莞訪問團11月28日至30日赴東莞參訪報導。11月30日，中評青年東莞訪問團拜會了東莞市台港澳事務局，東莞市台港澳事務局局長黃慧紅熱情接待了訪問團一行並接受了專訪。黃慧紅重點介紹了莞台融合發展35年取得的重要成果、如何用好東莞優勢做好對台工作以及《東莞方案》的重要意義等。



黃慧紅表示，東莞毗鄰港澳具有得天獨厚的區位優勢，是台商進入大陸的第一站，東莞市委市政府也帶領各級部門充分發揮這些優勢，使之成為台商大本營、台商聚集地，台商在大陸生根發展壯大的一片熱土。她說，得益於國家大好政策，莞台融合發展35年結出累累碩果。她具體介紹了東莞對台工作的六個“首創”：



一是創辦了大陸第一家台商子弟學校，她說這是一個重大的突破，解決了台商到大陸特別是珠三角創業就業家庭團聚的後顧之憂。



二是14年如一日地堅持舉辦14屆東莞台灣名品博覽會，累計有360萬名觀眾和採購商進入到台博會，成交額高達370多億，今年台博會也是海峽兩岸最大的經貿交流活動。台博會成功搭建了一個海峽兩岸經貿交流的平台，為台商台企拓展內銷市場做出了很大貢獻。

