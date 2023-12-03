南京舉行大屠殺死難者家祭　幸存者僅剩38位

中評社北京12月3日電／“我又來看你們了，我歲數大了，不知道以後還能不能來給你們獻花……”侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館的“哭牆”前，94歲的幸存者夏淑琴訴說著對親人的思念。



新華社報導，第十個國家公祭日到來前，南京大屠殺死難者家庭祭告活動12月3日正式啟動。一大早，幸存者夏淑琴、劉民生、艾義英帶著家人們趕到紀念館。面向“哭牆”，他們鞠躬、獻花、默哀，祭奠在86年前遇難的親人和同胞。



“哭牆”，位於侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館一角。1995年剛設立時，長43米，高3.5米，刻有3000個南京大屠殺死難者姓名。28年來，“哭牆”經歷數次增刻，姓名增至10665個，長度也增加了約一倍。



這面牆是30萬遇難同胞共同的墓碑，10665個名字是他們共同的碑文。



“王成家，24歲，在大方巷難民區被日軍槍殺；汪有忠，39歲，在安德門被日軍刺殺……”“哭牆”旁，兩名學生代表誦讀部分遇難同胞的姓名、遇難年齡、遇難地點和遇難方式。



其中一位誦讀代表、南京傳媒學院學生晏子豪還在紀念館擔任志願講解員。他說：“誦讀這些內容時，聯想到紀念館展廳中的歷史照片，更能深刻感受到這段歷史的慘痛。86年前，他們也曾是一個個鮮活的生命。希望能通過自己的力量，讓更多人知道這段歷史。”



幸存者夏淑琴很快就找到了“哭牆”上7位家人的姓名。老人雖不識字，但家裡人的名字一筆一劃都記得。1937年12月13日，夏淑琴家中9口人有7人慘遭日軍殺害，時年8歲的她在身中3刀後，因昏死過去幸免於難。

