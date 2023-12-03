力挺賴蕭配　蘇貞昌稱衹有民進黨能守住台灣

蘇貞昌輔選賴蕭配。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月3日電（記者 黃筱筠）明年大選進入倒數41天，民進黨2024正副候選人賴清德、蕭美琴全台暨台北市競選總部今天成立，蔡英文、“行政院長”陳建仁、前院長蘇貞昌、前“衛福部長”陳時中，加上賴清德帶領的民進黨，傾注所有力量輔選“賴蕭配”。而蘇貞昌雖然是前院長，但戰鬥力十足，致詞時間比現任“閣揆”還要長。蔡英文帶領府院黨毫不避諱對賴蕭配全力輔選。



民進黨2024候選人賴清德全台及台北競選總部成立，活動下午2點30分開始，下午約5點結束，現場紅色塑膠椅約3千張坐滿，但管制區外面也站了不少人。主辦單位喊出現場有將近上萬人到場。



蘇貞昌說，最能守護台灣的就是蔡英文領導的蔡政府，非洲豬瘟衹有台灣、日本守住了。當百年大疫、百年大旱，衹有他們守住疫情，第一個登機檢疫、禁止口罩出口，守護兩千三百萬人的健康。如果這一屆是韓國瑜當選，他會登機檢疫嗎？他會禁止口罩出口嗎？台灣會變成怎麼樣？



蘇貞昌說，蔡政府企業獲利是馬政府的三倍，出口表現比馬政府多出六兆元。疫情期間沒有“鎖國”、封城，有各項補貼，蔡英文這8年真正守護台灣。蔡政府“國防”“外交”守住了，沒有戰爭、和平。亞洲民主也是台灣第一。



蘇貞昌說，這樣的“國家”要下架，那台灣怎麼上架世界。這不是蔡英文一個人，是“國會”有過半，他是從無黨批到有黨，拼到可以選“總統”。誰能守住台灣？衹有堅持蔡英文路線的賴清德、蕭美琴繼續走民主自由道路。並讓“國會”過半。



陳建仁致詞說，藍白合鬧劇已經落幕，他們只想權力分贓，沒有思考台灣人民需要、發展必要。他們顛倒是非、極盡抹黑。最近很多民調顯示民眾最支持民進黨執政，衹有民進黨把人民福利放在最優先。台灣在蔡英文領導，台灣GDP從2016年的17.5兆，成長到今年的23兆，連續六年歲入歲出都有盈餘。而且馬英九連續八年歲入歲出都是負值。



陳建仁現場問，“大家有沒有拿到六千元現金？”大家喊有，他又說。最近股市已經超過香港，股市上萬點，已經超過2200天，而馬英九執政沒有一天股市是上萬點的。



陳建仁說，對手說蔡政府是貪腐政府，這是錯誤的。在馬“總統”執政期間，台灣清廉印象指數都在30名之後，但最近幾年不斷向上提升，最近的排名是第25名，是27年以來最好的成績。台灣的民主指數是亞洲第一、經濟自由指數是全世界第四。台灣的醫療保健指數是連續五年蟬聯世界第一。



陳時中說，台北市台灣頭，台北贏、台灣就贏，再為台北再拼一次。股市現在上漲已經超過一倍；台灣一直進步，走出全新的路，不需要走回九二共識這種回頭路，藍白陣營不想往前看，台灣必須往前走。肯定蔡英文執政成就，就是選對的人、走對的路。



陳時中說，對手只會操作仇恨。今日上午他碰到陳吉仲，自嘲我們就是所謂“雙陳二人組”，他們想，把我們兩人罵倒，台灣就會倒？不會。咱會更加堅強站出來”。