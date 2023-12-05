中評青年訪東莞台協 天下第一實至名歸

東莞台協會長陳宏欽與中評青年訪問團合影（中評社圖片） 中評社東莞12月5日電（中評社報導組）中評青年東莞訪問團11月30日拜訪了坐落在台商大廈的東莞市台商投資企業協會。東莞台協會長陳宏欽熱情接待了訪問團一行，並接受中評社專訪。陳宏欽重點介紹了東莞台協成立30年來為莞台交流打造的“四張名片”成果，展望了《東莞深化兩岸創新發合作展總體方案》給莞台融合帶來的“三個共同”願景。拜會東莞台協之後，中評青年紛紛感慨：“天下第一台協”的美譽名副其實，名不虛傳。



東莞市台商投資企業協會成立於1993年10月29日，創立宗旨為“團結、交流、服務、發展”。2010年12月，時任國務院台辦主任王毅在東莞台協17周年慶祝活動上，稱讚東莞台協為“天下第一台協”。



陳宏欽會長首先向中評社介紹了東莞台協的歷史沿革。他表示，今年既是莞台融合發展35周年，也是東莞台協成立30周年，30年來成果集中體現為打造了莞台交流“四張名片”：一是2000年創立東莞台商子弟學校，是大陸首家台校；二是2010年起舉辦首屆東莞台灣名品博覽會，迄今共舉辦14屆並有望升至國家級；三是2013年台商大廈落成；四是2014年台心醫院正式營運，協助兩岸醫療發展合作，便利廣大台商在東莞就醫申領台灣健保給付。



問及《東莞深化兩岸創新發合作展總體方案》的機遇，陳宏欽表示，《東莞方案》是為台商台胞台青“量身定做”，他具體向中評社描繪了《東莞方案》有關共同產業、共同市場、共同家園的“三個共同”藍圖。陳宏欽介紹，在共同產業方面，東莞台協成立了產業發展委員會和七個產業公會，推動兩岸產業對接、打造兩岸產業集群；在共同市場方面，未來會通過台博會協助台商拓展內銷市場，也推動兩岸企業合作共同拓展國際市場；在共同家園方面，目前已有不少台商連續三代在東莞生根，未來將鼓勵更多台胞在東莞安居樂業。

