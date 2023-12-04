張榮恭語中評：賴無和平保台之可能

中國國民黨前副秘書長張榮恭。(中評社 資料照) 中評社台北12月4日電（記者 張嘉文）蔡英文日前以視訊方式接受紐約時報專訪時稱，現在或許不是大陸考慮大規模武力攻台的時機。中國國民黨前副秘書長、前陸工會主任張榮恭就此指出，蔡的說法反映了台海潛藏著軍事衝突的危險，這卻是她八年掌權種下的禍根，更是賴清德無力化解且將激化的。



張榮恭接受中評社採訪表示，蔡英文只說了“現在”，那麼未來呢？當“雙獨”組合的賴蕭配勝選，又延續蔡英文的“新兩國論”來處理兩岸關係，台海必更危險。至於所謂大規模使用武力，本來就不見得會是大陸的第一選項。在大陸反制“台獨”的工具箱裡，實施經濟制裁或把去年8月與今年4月的圍台軍演延長日期、擴大包圍區塊，均可能是優先選項，一旦如此，遭“台獨”之累的台灣如何承受？



張榮恭指出，蔡英文上述觀點的理由是大陸正面臨內部問題的挑戰，所以現在或許不會大規模用武。然而須知，大陸從不否認內部問題的挑戰，但是這與反獨促統的決心意志，並無絕對的關聯性。蔡的用詞是“或許perhaps”，就更顯心虛及圖僥倖了。實際上，近年台海動盪不安、雙方當局持續對抗，正是蔡英文悖離“中華民國憲法”，極力“去中國化”，鼓吹兩岸“國與國互不隸屬”等等言行造成的。這些又都是賴清德的政治基因，他若執政，台海危急之勢當會只增不減。

