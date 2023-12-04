中評青年在東莞探訪大陸第一所台商子弟學校

中評青年東莞訪問團一行與東莞台商子弟學校多位教師與負責人合影留念（中評社圖片） 中評社東莞12月4日電（中評社報導組）位於廣東東莞的中堂鎮潢湧村的東莞台商子弟學校是大陸第一所台商子弟學校，原海協會會長汪道涵親自為該校題寫校名。中評青年東莞訪問團11月29日特別來到了這所歷史悠久的學校，在參觀及訪問學校有關負責人的過程中不僅聆聽到了許多“大愛”故事，更感受到了台校師生“以校為家”的濃濃氛圍。



眾所周知，東莞台商子弟學校是大陸第一所台商子弟學校，專門招收台籍學生，學制、課程與台灣接軌，大陸和台灣共同承認學歷。學生畢業後，可以返回台灣考大學，也可以在大陸考大學，是海峽兩岸文化教育交流史上一個重要的里程碑。



在學校有關負責人的介紹下，中評青年訪問團瞭解了東莞台校創校背後的故事與初心。東莞是台商聚集地，台商長駐東莞的人口約有10萬，投資廠家有6000多家。上世紀90年代，許多台商孤身來到大陸創業、工作，不少人的家庭出現問題。據瞭解，為解台商後顧之憂，讓他們能在大陸安心工作，彼時擔任東莞市台商投資企業協會會長的葉宏燈萌發了創辦學校的念頭，希望通過一所能銜接台灣課程體系的學校，讓台商能把妻子、孩子從台灣接來一同生活。葉宏燈的提議得到了大陸相關主管部門的支持。在兩岸各界熱心人士捐助與支持下，經過了5年的醞釀，十個月的建設之後，位於東莞市中堂鎮潢湧村的東莞台商子弟學校終於在2000年9月2日迎來了落成儀式和首屆600多新生的開學典禮。如今，這所學校集幼兒園、小學、初中、高中於一體，在校學生達到約2500人，辦學至今累計就讀學生近萬人。

