柯文哲：4月訪美聽講的與葛來儀所述一模一樣

柯文哲。(中評社 資料照) 中評社台北12月3日電／美國“外交事務”期刊上月底刊登葛來儀等3名美中關係學者聯名文章，文中提及民進黨2024候選人賴清德若勝選，應重新考慮凍結“台獨黨綱”。台灣民眾黨候選人柯文哲3日下午舉行小草粉絲見面會時表示，他4月去美國時，曾聽美方人員說“美國不支持台獨”，與葛來儀文中所述一模一樣。



柯文哲說，美國不支持“台獨”，因此建議民進黨廢除“台獨黨綱”，“我就很想問務實的“台獨”工作者，怎麼應付這一條？”



台媒報導，柯文哲談及美中台政策，重申其“台灣自主，兩岸和平”主張，並表示“國民黨代表統、民進黨代表獨、我們（民眾黨）代表中間”；對於近期藍營頻頻操作的棄保議題，柯則說，藍綠概念存在至今逾30年，讓台灣一直在藍綠中打轉，喊話“到時候要棄保，棄藍綠保台灣”。



柯文哲說，國民黨代表統、民進黨代表獨、民眾黨代表中間，不偏向中國與美國，“我們是選‘台灣總統′，不是在選大陸省長，也不是在選美國州長”，美中對抗是個局面，如何在美中對抗架構中，找到能讓台灣最安全與繁榮的平衡點。



柯文哲也喊出“藍綠會過去，民眾有未來”口號，稱“國民黨是過去、民進黨是現在”，民眾黨是台灣的未來，台灣已陷入藍綠議題超過30年，他認為，若“立法院”能夠三黨不過半，形成三極狀態互相牽制，能讓“國家”有機會變得比較和諧，讓政治不會陷入兩極對抗的局面，2024大選他們要說服台灣年輕人，“覺得台灣要繼續留在兩極對抗？還是要走向新政治？”。



柯文哲坦言，如果選戰衹有“賴蕭配”與“侯趙配”，他很清楚一定會是賴清德贏，因為把統獨變成選舉主軸時，在台灣親美的板塊仍比親中更大，但就算是賴清德贏，台灣又會回到統獨的泥淖裡，他喊話，民眾黨要帶領台灣脫離藍綠泥淖，不讓選舉主軸留在統獨，要拉出新主軸、新政治思想、新文化。



柯文哲批評，民進黨若再執政，台灣會沒有正義，以“國會”而言，民進黨完全執政後，關於兩岸協議監督條例、“國會”聽證制度、3＋11會議記錄等問題全都沒有落實，還發明所謂封存30年，這就是一種執政傲慢。民進黨的能源轉型戰略完全錯誤，因為把反核當做宗教而非科學，這是意識形態造成的問題，“我希望是科學不是宗教，這就是我去南部看光電為什麼會出問題，如果照正常狀況下，風電、光電按正常程序發展，OK了、電夠了，再把核電停掉，這樣就沒問題。”