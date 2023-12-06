中評側記：探尋東莞的“很台灣”

東莞台協會長陳宏欽與中評青年訪問團合影（中評社圖片） 中評社東莞12月6日電（記者 盧哲）莞台融合發展35周年、國務院批覆同意出台《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》（總體方案）之際，中評青年東莞訪問團11月28日從香港啟程，赴東莞進行為期三天的參訪報導。在三天的時間里，訪問團拜訪了東莞市台港澳局、東莞市發改局，參觀東莞市台協、東莞理工學院粵台產業科技學院、東莞台商子弟學校、台心醫院、台商大廈、台達電子（東莞）有限公司、東莞徐記食品有限公司並採訪有關負責人，還舉辦了“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會。



總體方案，為何是東莞？在東莞，記者獲贈一本微微泛黃的書，書名叫做《東莞 很台灣》。這本十年前策劃出版、現時仍在台灣能買到的書籍，圖文並茂地記敘了東莞這座城市的“台灣元素”，有宏大的產業敘事，更有滲透在日常生活的點點滴滴，聚成書名“東莞，很台灣”。而這句話，也碰巧是在莞台商跟記者反復提及的一句話——這與訪問團三天行程的所見所聞有了契合。



被譽為“世界工廠”的東莞，自改革開放以來，逐漸發展成為全球製造業重鎮，民營經濟起著舉足輕重的作用。近年東莞積極轉型升級，推動智能製造和創新產業發展，不斷完善智能製造政策體系，為廣東乃至粵港澳大灣區製造業高質量發展貢獻了強大力量。



在兩岸交流中，東莞地位重要、作用突出。東莞是台商進入大陸時間最早、投資最密集的地區之一，也是全國台企最集中、最活躍的地區之一，台資企業的數量、投資額均居各地前列，東莞素有“台商大本營”的美譽，更是先後十萬台商的“第二故鄉”。