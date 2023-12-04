廖達琪：賴最差617萬票、侯最佳612萬票

廖達琪分析藍綠白可能的得票數。（中評社資料照） 中評社台北12月4日電（記者 張嘉文）針對2024大選藍綠白三足鼎立的可能得票狀況，中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪接受媒體訪問時分析，依目前情勢，民進黨賴清德最少得票數可能為617萬票，中國國民黨侯友宜最佳得票則可能為612萬票，民眾黨柯文哲則可能在180到230萬票之間，約15到16%的得票率，也就是藍綠的差距確實存在，柯的角色就相對重要。



2020大選民進黨蔡英文拿817萬票當選，得票率57.13%；國民黨韓國瑜獲552萬票，得票率38.61%；親民黨宋楚瑜得60萬票，得票率4.26%。



廖達琪認為，藍白之間是有可能發生有限度的棄保效應，但這必須藍白的支持者之間的仇恨質小於共同對於綠營的仇恨值，這棄保才會發生，當政黨輪替的金科玉律能深刻在中間選民或年輕選民心中，那就是藍讓綠翻盤的結果，如果白營支持者認為，討厭死國民黨，綠營的抗中立場還是比較好，那就這場選舉就無懸念了。



廖達琪為美國密西根大學政治學博士，曾任中山大學政治學研究所所長、台灣政治學會會長、史丹佛大學胡佛研究所訪問教授。



2024大選呈現民進黨賴清德、蕭美琴組成的賴蕭配，對上國民黨侯友宜、趙少康的侯康配，以及民眾黨柯文哲、吳欣盈的柯盈配，近來多項民調皆顯示侯康配有追上賴蕭配，將柯盈配甩在後方的趨勢，選舉進入最後倒數40天，最終三方得票究竟可能為何？



廖達琪在接受媒體訪問時做出分析，她說，2020大選蔡英文是817萬票，韓國瑜是552萬票，雙方落差很大，但蔡的票數不可能重覆發生在賴清德身上，綠營第一個要減掉的票數，是因柯文哲上次大選沒有參加，但民眾黨政黨票拿了158萬票，所以推估大約有150萬票，上次政黨票投民眾黨，但大選票投蔡英文，多是年輕族群，而這些人這次不會投給賴清德。



所以817萬減掉150萬為667萬票，廖達琪接著說，加上去年地方選舉，民進黨在南部選得不好，高雄、台南、屏東本都是穩贏的大票倉，2020年蔡英文在高雄拿了109萬票，但2022年的高雄市長選，陳其邁衹有76萬票，所以綠營內部包括派系擺不平，黑金問題，反新潮流的心結等等細節，賴清德的基本得票必須再大約扣掉50萬，最終賴的最少得票數可能會是在617萬票左右，這是賴可穩固的基本盤。