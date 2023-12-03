蕭美琴恐不符參選資格？游淑慧揪一段話質疑

民進黨2024候選人賴清德副手蕭美琴。（中評社 資料照） 中評社台北12月3日電／國民黨台北市議員、“立委”候選人游淑慧3日提到，“總統”“副總統”選罷法規定，若曾喪失或放棄“中華民國”國籍，都不符參選資格，並表示民進黨“副總統”候選人蕭美琴2000年曾說過的一段話，證明蕭當時應衹有美國國籍，沒有“中華民國”國籍，她質疑蕭，“目前的國籍是回復而來的嗎？”



游淑慧3日在臉書指出，蕭美琴2000年時曾自曝，“經過多次詢問各國代表處，放棄美國籍，衹有華僑護照，就無法取得包括日本、泰國、美國、及許多歐洲申根國家的簽證。”“美國在台協會官員也明白告知，放棄美國籍，又沒有台灣身份證字號以及永久居留權的護照，只是一份旅行證件。”



當時蕭美琴還說，美國法律會把她當作“無國籍人”，這樣的身分，可能連在台灣居留都會有問題，因此讓她無法放棄美國籍。游淑慧質疑，蕭美琴這段話是否代表，“在當時她衹有美國國籍，沒有‘中華民國′國籍？”



“總統”“副總統”選舉罷免法第20條，“在‘中華民國′自由地區繼續居住六個月以上且曾設籍十五年以上之選舉人，年滿四十歲，得申請登記為‘總統′、‘副總統′候選人。回復‘中華民國′國籍、因歸化取得‘中華民國′國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入台灣地區者，不得登記為‘總統′、‘副總統′候選人。”



游淑慧認為，候選人不只要證明登記當下沒有雙重國籍，還要證明她從沒有失去“中華民國”國籍，“曾經喪失或放棄‘中華民國‘國籍，都是不行的。”



游淑慧強調，蕭美琴雖已經放棄美國國籍，但她的“中華民國”國籍，有無中斷並回復過？蕭美琴曾經喪失過“中華民國”國籍嗎？蕭美琴目前的國籍是回復而來的嗎？“事涉‘總統′大選資格問題，事涉我們‘國家′的領導人是否曾經失去‘中華民國′國籍，也應該嚴肅查驗。”