侯友宜參加北市廟會　盼台海安定台灣安全

侯友宜出席萬華青山宮祭典。（侯友宜辦公室提供） 中評社台北12月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024候選人侯友宜今下午參加台北艋舺青山宮暗訪暨遶境活動。侯友宜指出，他祈求全台平安，也希望明年大選能夠選出好的領導者、清廉政府，讓台海安定、台灣安全，更能讓兩岸宗教文化交流化解衝突。



廟方也以“侯總統”稱呼侯友宜，並希望未來的“總統”一定要給予青山宮幫忙，青山宮主委黃清源也全程陪同侯友宜起轎遶境，更與現場的民眾齊喊“侯友宜凍蒜”。



俗稱“艋舺大拜拜”的青山王祭典，是為慶祝艋舺青山宮主祀神明靈安尊王的誕辰日所舉辦的遶境活動，熱鬧程度總把萬華變成“不夜城”，更是藍綠政治人物必到訪之處。今年適逢大選，依照慣例首日起轎儀式由台北市長蔣萬安親自扶轎，第二天為在野政黨，廟方因此安排侯友宜3日下午出席，民眾黨柯文哲則在3日傍晚接轎。民進黨2024候選人賴清德則預計在4日出席，是青山宮獨有的“扶轎政治學”。



侯友宜在國民黨“立委”候選人鍾小平、市議員郭昭巖、應曉薇、吳志剛以及國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹陪同下，與黃清源共同扶轎至牌坊。



侯友宜說，艋舺青山宮建廟168年，靈安尊王是從大陸泉州的惠安縣來到艋舺，也因為青山靈安尊王的坐鎮化解艋舺大小事情，每年靈安尊王聖誕就是萬華大拜拜的時刻，讓所有親戚朋友相聚參加地方大慶典，最重要的是能祈求平安。



侯友宜指出，明年大選關係“中華民國”、關係著台灣的未來，現在是台灣命運最重要的一局，他向靈安尊王報告，為了讓兩岸緩和、平安順遂，希望這次選舉平安順利外，能夠選出好的領導者，讓台海安定、台灣安全。而靈安尊王更是司法正義化身，秉公處理貪官污吏，他也期待未來會有清廉的政府，清廉政府才能帶來和平、讓人民過好日子。