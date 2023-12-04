快評：宋東文畢生貢獻兩岸學術文化教育交流

中評社快評/台灣夏潮基金會董事長宋東文，於2023年10月18日因胰臟癌末期擴散、醫治無效去世，享年68歲，我們深感痛惜，在此表達深切哀悼。



宋東文出生於台中后里眷村，是台灣典型的外省第二代，原籍陝西洛南，父親是胡宗南部的士官，1949年隨蔣介石撤退到台灣。宋東文早期參加各類統派社團，1996年獨資成立夏潮基金會，積極從事兩岸交流。夏潮基金會明言設立宗旨是提升中華文化品質，協助與促進兩岸之文化、體育、學術、宗教、大專教師青年學生及傑出經貿人士等互訪交流，希望“讓兩岸更貼近一點”。



2002年，宋東文開設全台灣最大連鎖簡體書店“若水堂”，致力推動兩岸學術文化交流。宋東文2009年11月在位於台灣大學旁的若水堂書店與中評社高層訪團座談時說，經營大陸圖書不賺錢，甚至會賠錢，但因有助於促進兩岸交流、培養台灣年輕一代的“中華情結”，於是堅持做下來。宋東文介紹，“若水堂”的名字緣起老子道德經“上善若水，水善利萬物而不爭”。“若水堂”連續經營了18年，堅持至2020年9月才因兩岸大環境惡化加上疫情衝擊而熄燈。



宋東文曾自詡為“三自”愛國人士－－“自動愛國、自力愛國與自費愛國，他以畢生的積蓄和精力，無私推動兩岸交流，深厚的中華民族情懷和犧牲奉獻精神，令人敬佩！

