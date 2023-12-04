小笠原析11月民調：侯友宜與賴清德貼身肉搏

五間民調機構11月三足鼎立的支持率。(照片：Yoshiyuki Ogasawara臉書) 中評社台北12月4日電／台灣2024大選三足鼎立，日本政治學者小笠原欣幸3日在臉書發文表示，分析11月五份台灣大選民調顯示，民進黨2024候選人賴清德與第二名中國國民黨2024候選人侯友宜之間的差距從6.3個百分點縮減至3.6個百分點，顯示賴清德並非遙遙領先，可能進入貼身肉搏。



小笠原欣幸說，這個結論是分析台灣民意基金會、美麗島、鏡週刊、ETtoday和TVBS五間機構的民調，選擇這五間機構，是因為能與8月、9月、10月數據進行比較。



根據這五間調查機構11月的平均數據，賴清德支持度為33.0%，侯友宜為29.4%，民眾黨柯文哲則為23.2%。與10月的數據相比，賴清德支持率上升0.6個百分點，侯友宜上升5.2個百分點，而柯文哲則下滑2.6個百分點。



小笠原說，這些數據顯示賴清德依然保持領先，侯友宜支持率大幅提升躍升至第二名，柯文哲下滑至第三。這也顯示賴清德並非遙遙領先，而可能進入貼身肉搏。



小笠原表示，侯友宜支持率顯著上升，藍白合博弈中，侯友宜似乎成為勝方。侯友宜支持率成長，原因之一可能與邀請趙少康擔任副手候選人有關。此外，在“立委”選舉支持率調查中，國民黨支持率也呈現上升趨勢。



小笠原指出，民調顯示賴清德擁有牢固的支持基礎，從10月開始賴清德的支持率略有下滑，可能是由於選民的注意力被在野黨的政治八點檔所吸引。這種影響在11月更加明顯，但賴清德支持率在11月仍稍微回升。

