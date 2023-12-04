蕭美琴“國籍爭議”陷參選危機？郭正亮這樣看

民進黨2024候選人賴清德副手蕭美琴。（中評社 資料照） 中評社台北12月4日電／中國國民黨台北市議員、“立委”候選人游淑慧質疑民進黨2024副手候選人蕭美琴，是否曾經喪失或放棄“中華民國”國籍？喊話相關單位應嚴肅查驗。“中選會”則回應，將於5日前召開委員會議審定正、副候選人名單。對此，前“立委”郭正亮3日表示，他印象很深，蕭美琴是沒有戶籍，不是沒有國籍，台灣是血統主義。蕭美琴爸爸就是台灣人並不是美國人，所以郭不認為蕭有國籍的問題。



國民黨台北市士林、大同“立委”參選人游淑慧3日指出，蕭美琴2000年曾說過的一段話，證明蕭當時應衹有美國國籍，沒有“中華民國”國籍。她質疑蕭，目前的國籍是回復而來的嗎？根據選罷法規定，曾喪失或放棄“中華民國”籍無法參選正副“總統”，“內政部”查一下國籍資料就知道，此事涉“總統”大選資格，應該嚴肅查驗。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮3日在政論節目《新聞大白話》中表示，“蕭美琴我印象很深，她是沒有戶籍，不是沒有國籍，因為她出生在日本，在海外待了很久，回來台灣一直很想要辦戶籍、拿身分證。拿不到身分證沒有辦法立即拿到戶籍，這不等於沒有國籍”。郭強調，因為台灣是血統主義，她爸就台灣人，並不是說爸爸是美國人，所以郭不認為蕭有國籍的問題。蕭是戶籍出了困擾，吵這個議題真的是吵不下去的。

