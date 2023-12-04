高舉英模旗幟，弘揚憲法精神

2019年9月29日，禮兵護送“共和國勛章”“友誼勛章”和國家榮譽稱號獎章入場。 中評社北京12月4日電／據新華社報導，今年12月4日是第十個國家憲法日。



憲法是國家根本法，是國家各種制度和法律法規的總依據。中國特色功勛榮譽表彰制度，就是我國憲法體系的一個重要組成部分。



功勛榮譽表彰制度體系的“四梁八柱”



根據現行憲法，全國人大常委會“規定和決定授予國家的勛章和榮譽稱號”，國家主席根據全國人大常委會的決定，“授予國家的勛章和榮譽稱號”。



為進一步實施憲法的有關規定，2015年，中共中央印發《關於建立健全黨和國家功勛榮譽表彰制度的意見》；全國人大常委會頒布《中華人民共和國國家勛章和國家榮譽稱號法》。2017年，黨和國家功勛榮譽表彰工作委員會制定的《中國共產黨黨內功勛榮譽表彰條例》《國家功勛榮譽表彰條例》《軍隊功勛榮譽表彰條例》以及配套授予辦法，經黨中央批准實施。這標誌著功勛榮譽表彰制度體系的“四梁八柱”已經搭建形成，統一、規範、權威的中國特色功勛榮譽表彰制度已經確立。



《中華人民共和國國家勛章和國家榮譽稱號法》作為根據憲法制定的一部專門法律，著眼於把國家勛章和國家榮譽稱號的設立、授予對象、授予程序等最主要、最基本的制度建立起來。《中國共產黨黨內功勛榮譽表彰條例》規範的是黨內對黨員、黨組織進行的褒獎；《軍隊功勛榮譽表彰條例》主要規範對軍隊人員和單位的獎勵表彰；《國家功勛榮譽表彰條例》主要規範除黨內、軍隊之外其他領域的功勛榮譽表彰獎勵，並與黨內、軍隊功勛榮譽表彰條例做好銜接，確保不出現制度空白。



功勛榮譽表彰由4個類別組成



功勛榮譽表彰主要由勛章、榮譽稱號、表彰獎勵和紀念章4個類別組成。



勛章是黨、國家、軍隊的至高榮譽，主要有“共和國勛章”“七一勛章”“八一勛章”和“友誼勛章”。“共和國勛章”授予為黨、國家和人民的事業作出巨大貢獻、功勛卓著的傑出人士，是國家最高榮譽。



榮譽稱號是對個人和集體突出功績的褒獎形式，主要有國家榮譽稱號和黨中央、國務院、中央軍委授予的榮譽稱號。國家榮譽稱號授予在經濟、社會、國防、外交、教育、科技、文化、衛生、體育等各領域各行業作出重大貢獻、享有崇高聲譽的傑出人士。



表彰獎勵按層級分為國家級表彰獎勵、部門和地方表彰獎勵。國家級表彰獎勵主要有“全國優秀共產黨員”“全國優秀黨務工作者”等黨內表彰，全國勞動模範和先進工作者表彰，國家科學技術獎，全國民族團結進步模範表彰等，以及中央軍委獎勵表彰。



除勛章、榮譽稱號、表彰獎勵外，黨中央、國務院、中央軍委可向參與特定時期、特定領域重大工作的個人頒發紀念章。經黨中央、國務院批准，省級黨委和政府、中央和國家機關可以頒發紀念章。紀念章是榮譽性紀念。



功勛榮譽表彰獎勵獲得者應受到國家和社會尊重



2021年6月29日，慶祝中國共產黨成立100周年“七一勛章”頒授儀式在北京人民大會堂金色大廳隆重舉行。這是少先隊員向勛章獲得者獻花，敬禮致意。新華社記者 高潔 攝



表彰功勛榮譽，不僅是對受表彰者的褒獎，也是推動全社會宣傳英雄、崇敬英雄、學習英雄的有力之舉。



“共和國勛章”獲得者袁隆平、“七一勛章”獲得者張桂梅、“八一勛章”獲得者杜富國、“人民英雄”國家榮譽稱號獲得者張伯禮……功勛榮譽表彰獎勵獲得者在各條戰線上閃耀著璀璨的光芒，他們是億萬奮鬥者的傑出代表，應受到國家和社會尊重。



根據國家勛章和國家榮譽稱號法，國家設立國家功勛簿，記載國家勛章和國家榮譽稱號獲得者及其功績。國家勛章和國家榮譽稱號為其獲得者終身享有，但依照本法規定被撤銷的除外。



國家勛章和國家榮譽稱號獲得者享有受邀參加國家慶典和其他重大活動等崇高禮遇和國家規定的待遇。國家和社會通過多種形式，宣傳國家勛章和國家榮譽稱號獲得者的卓越功績和傑出事跡。



此外，2018年印發的《功勛榮譽表彰獎勵獲得者待遇規定（試行）》，按照“精神激勵和物質獎勵相結合，以精神激勵為主”的原則，對國家勛章和國家榮譽稱號獲得者在政治待遇、生活待遇、工作待遇等方面享有的禮遇作出進一步規定。