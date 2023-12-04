賴說當選後台中捷運延伸到南投　盧秀燕回應

國民黨台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月4日電（記者 方敬為）台灣民眾黨台中市議員江和樹今天質詢指出，民進黨2024大選候選人賴清德造勢時打出政見“若當選要規劃台中捷運延伸到南投”，但綠營執政7年，頻阻攔台中捷運藍線，案子仍躺在“交通部”，可能延伸到南投的捷運橘線連影子都沒，還大言不慚，簡直是詐騙集團首腦，問中國國民黨台中市長盧秀燕的看法？盧答詢說，競選期間各候選人多有政見，選民會自行判斷。



台中市議會定期會4日召開市政總質詢議程，江和樹針對台中捷運建設議題質詢指出，賴清德日前到南投造勢，公然宣稱，“明年若當選“總統”，要規劃台中捷運延伸到南投”。這件事情讓台中、南投人都感到詫異，不講不知道，一講嚇一跳。台中到現在衹有一條捷運綠線，市政府推動的捷運藍線一直被卡關，哪來另一條捷運可以延伸到南投？根本是公然說謊！



江和樹痛批，賴清德說要將台中捷運要通到南投，可曾知道，台中捷運藍線從年初通過“交通部”的專業審查，就等“行政院”通過，8個月至今無消無息！而最有可能延伸到南投的台中捷運橘線，從國民黨前市長胡志強內就啟動可行性研究，結果到了民進黨林佳龍上任，開了“雙港輕軌”的空頭支票，暫停捷運橘線。現在賴清德還敢大言不慚說要推動台中捷運延伸到南投，簡直是詐騙集團首腦。

