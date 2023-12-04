內外資金匯聚　港股現新亮點

互聯互通持續優化，投資產品範圍擴大，為港股添動能。（大公報） 中評社香港12月4日電／沙特ETF正式登陸香港，進一步提升港股吸引力，匯聚內外資金。儘管今年IPO活動低迷，但這是全球普遍現象，不代表香港資本市場的表現。事實上，今年港股市場在多方面取得突破，包括債券通、ETF通與衍生品等成交額均創新高。隨著稍後推出離岸國債期貨、A50期權，加上預期明年新股上市活動﻿復甦，港股將繼續亮點紛呈。



大公報報導，在高息環境下，世界經濟增長放慢，市場投資趨審慎、保守，投資氣氛偏淡，影響環球股市表現，新公司上市活動亦持續萎縮。不少新上市計劃被迫延後等待合適時機，估計今年全球IPO集資額會大幅縮水四成，至1100多億美元，將是連續第二年下跌，較2022年五成的跌幅有所收窄。過去兩年美歐持續加息，市場流動性減少，公司上市活動受重創。若加息周期結束，全球IPO有望大翻身。



內企上市首選 IPO料﻿復甦



今年港股IPO集資進一步下跌，首三季共44間公司上市，集資246億港元，按年分別下跌65%及15%，但過去兩個月IPO活動有改善，集資額增至逾350億港元，全年集資有望達到500億港元，較去年跌約五成。



理財通擴容 股市添新動能



隨著美元轉弱、人民幣走強，全球進一步增加人民幣資產配置，明年港股IPO料會好轉。事實上，據報多間大型內地企業尋求在港上市，包括生產新能源車電池寧德時代、家電生產商美的集團及經營網約車的滴滴。香港繼續是內企首選國際融資平台，這些內企規模大及具知名度，料帶旺港股成交。



值得注意的是，今年港股市場在多個方面有突破發展，疲弱的IPO不代表資本市場的全部表現。例如今年中互換通啟動，互聯互通擴至衍生品市場，是一個重大突破，為日後期貨通作好準備，而沙特ETF產品上周在港上市，更是跨境金融互聯合作的重要典範。沙特ETF價格連日上升，反映產品受到市場追捧，未來有可能引入北水，納入ETF通之列。此外，互聯互通持續優化，開啟跨境理財通2.0，涉及降低投資者准入門檻、提高投資額度、擴大參與機構及投資產品範圍，進一步為港股添新動能。



今年港股市場持續湧現新亮點，包括人民幣期貨在內的衍生品、債券通及ETF等市場表現突出。現時港交所正醞釀推出離岸國債期貨及A50期權兩只衍生品，這些可作管理匯率及股價波動風險的工具，有助激活港股成交。



人民幣債券受到追捧，債券通成交持續轉旺，上季北向債券通日均成交額達436億元人民幣，創季度新高，按年勁升29%。同時，首三季ETF日均成交增加25%至116億港元，占主板市場成交額比重上升至11%以上，可見香港ETF市場發展潛力大。



由於沙特ETF在港成功上市，推動更多外國ETF產品上市，有望打造成為全球ETF樞紐。



香港聯通內地與國際，擔當超級連系人角色是其他金融市場無法比擬的。