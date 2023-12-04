調查：近四成港人曾成詐騙目標

中評社香港12月4日電／據定期發布詐騙分析報告的信貸評級機構“環聯”，在今年10月初發表的分析報告顯示，香港可疑數位詐騙交易比率是全球最高，有近四成港人曾成為詐騙目標。



大公報報導，“環聯”在最新發布的“2023年上半年全渠道詐騙”分析報告稱，今年上半年香港可疑數位詐騙交易比率達18.3%，為全球最高，香港可疑數位交易件數較去年同期大增57%，旅遊及﻿休閑業是最常受攻擊的行業。



“語音釣魚”手法最常見



報告指，今年上半年全球可疑數位詐騙交易比率為5.3%，較去年同期上升18%，而全球可疑數位交易的宗數則上升27%。在香港，今年上半年的可疑數位詐騙交易比率達18.3%，屬調查所及的市場及地區之中最高，可疑交易的宗數較去年同期大增57%。



環聯於今年7月10至19日期間，訪問了973名香港成年消費者，瞭解他們過去3個月有否成為網絡、電郵、電話或短訊數碼詐騙的目標。



調查發現，32%受訪者表示在過去3個月曾成為可疑數碼詐騙的目標，另外6%更表示成為詐騙的受害者。當中以語音釣魚（透過詐騙電話誘使他人透露個人資料）是香港受訪者最常遇到的詐騙手法，涉及34%受訪者。



其次為網絡釣魚（透過詐騙電郵、網站、社交帖文及二維碼等盜取資料），涉及31%受訪者；而短訊釣魚（透過詐騙短訊誘騙他人洩露數據），涉及29%受訪者。