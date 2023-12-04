中評社香港12月4日電／“Hello Kitty主題紅葉巴士”昨日行駛首班K66A“紅葉專車”，逾百名乘客興高采烈出發。



大公報報導，踏入12月，元朗大棠又進入紅葉季節，漁農自然護理署的“紅葉指數”專頁已經登場，港鐵為方便市民前往觀賞紅葉的“紅葉專車”也於昨日首航。雖然紅葉指數目前仍只是“綠”，但昨日的首班K66A“Hello Kitty主題紅葉巴士”十分熱鬧，逾百名乘客興高采烈出發，每名搭乘首班專車的乘客均獲紀念品一份。



元朗大欖郊野公園大棠的一列楓香林，每到冬天，葉子便由綠轉黃，再轉紅。漁護署的紅葉情報專頁，逢星期五更新紅葉指數與現場實景相，截至11月30日，紅葉指數仍是“綠”。



大棠楓香未轉紅 留意“紅葉指數”



前往大棠楓香林，要留意交通安排。鄭晴提提你，大棠山道介乎避雨亭至大棠山道停車場的路段，由昨日至下月14日，逢星期六、日及公眾假期，每日上午七時至晚上七時間歇性封閉，禁止所有車輛進入，駕車人士要注意。



為方便市民追楓，港鐵由昨日起至下月14日，特設期間限定的“紅葉專車”路線K66A，逢周六、日及公眾假期提供服務，往來港鐵朗屏站（近悅屏樓）至大棠山道（近涼亭）。往大棠方向的服務時間為上午9時至下午2時，往朗屏站方向為下午1時至晚上7時。遊人也可乘搭港鐵巴士K66號，於港鐵朗屏站或元朗市登車；也可於元朗市紅棉圍乘搭紅色小巴，在大棠山路巴士站下車，並沿大棠山道旁的行人道步行上山，約60分鐘到達楓香林。（圖片來源：大公報）