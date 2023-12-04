權威經濟學家：明年中國經濟延續企穩回升

中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴(大公網) 中評社香港12月4日電／三季度以來中國經濟改善超出預期，明年經濟是否還會“波浪式發展、曲折式前進”？房地產市場調整何時結束，人民幣匯率能否延續近期升值態勢？近日，央視財經《對話》欄目聯合《大公報》、《經濟日報》、《財經》雜誌和新浪財經四家媒體，向中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴、上海財經大學校長劉元春、北京大學國家發展研究院院長姚洋、清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵四位經濟學家提問，全面解讀中國經濟。



外資“撤離”還是“加碼”？



大公網報導，今年前三季度，中國實際使用外資金額為9199.7億元（人民幣，下同），同比下降8.4%，外界擔心外資在撤離中國。王一鳴對此指出，麥肯錫對中國的產業集中度做了一個調查，采集了160種最主要的貿易品，結論是70%的生產集中在中國，所以西方提出‘去風險’的概念。由於產業集中度太高了，西方國家會採取一些措施，包括對中國市場的採購做出一些限制，會影響到外資的流動。“需不需要擔心這個事兒？過去十年外商直接投資佔中國GDP大概是1.8%，所以對中國經濟的增長本身不會帶來多大影響。”



王一鳴進一步指出，還有一些外資企業，在遷移出中國以後又回來了，因為他們發現其他國家的基礎設施條件、配套能力、勞動力素質，遠遠達不到中國的水平，那些國家的要素成本可能會低一些，但綜合成本反而高了。



李稻葵則提出，跨國公司在中國的角色變了，過去是帶來技術、帶來產業鏈、帶來國際銷售網絡，這些仍然重要，但是未來外商直接投資在中國經濟中的作用會有變化。“中國現在不僅有市場資源，而且還有研發資源，每年有440萬純理工類大學畢業生，中國的工程師成本比美歐便宜很多，再加上營商環境不斷改善的政府資源，這三個資源在中國以外很難找到。”



房地產調整何時結束？



中國房地產市場調整的進程，事關短期經濟增長與中長期轉型發展大局。“從目前數據來看，房地產已經接近底部。”劉元春認為，房地產市場將從一個高水平均衡逐步向低水平均衡邁進，未來房地產銷售可能在每年14萬億元的水平，房地產投資規模可能在9萬億元的區間。

