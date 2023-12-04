黃國昌領軍民眾黨不分區　攻綠營執政弊端

民眾黨召開記者會，左起，黃國昌、黃珊珊及邱慧洳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月4日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨4日上午召開不分區“立委”候選人“司法改革”記者會，公布第二波共同政見“公平正義的司法”，具體指出現行司法問題，並提出改革訴求。不分區前二的黃珊珊、黃國昌、排名第13名的台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳等人出席。



台灣民眾黨2024候選人柯文哲打算以“小額募款”打完這場選戰，4年的小黨不像藍綠兩黨有數不清活動可跑，不分區選將也領軍衝刺網路聲量，黃國昌、黃珊珊成為議題重砲手，猛打蔡政府政策跳票，4日更批“司法改革成為權貴司法”！與柯文哲分進合擊搶聲量。



據瞭解，民眾黨規劃不分區“立委”候選人共同政見記者會未來將以揭弊聞名的黃國昌為主力領軍，一個禮拜規劃召開2場至3場記者會，砲口對準民進黨政府施政7年多來的種種弊端，要讓民眾黨穩坐“打綠第一黨”的座位，替柯文哲衝刺選票。



柯文哲發起黨內各政治要角搶聲量，柯文哲4日一早奔赴外島澎湖縣參拜湖西天后宮、竹灣大義宮、開台澎湖天后宮、開辦廟口開講；柯副手吳欣盈4日則在“立法院”負責《人工生殖法》審查會議；黃國昌、黃珊珊則在新北新莊柯文哲全台競選總部召開記者會砲打民進黨。



黃國昌在1日“國會”改革”記者會，就痛批蔡英文2016年當選所承諾的“國會”改革方案90%跳票、“促轉會”成打手。4日再接再厲，緊咬蔡英文2016年上任時，備受台灣人民期待的“司法改革”政見，如今政見屢屢跳票、成績單滿江紅，重創人民對司法的信任。