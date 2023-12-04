賴操盤手潘孟安住綠能廠商豪宅　建商回應

賴清德競選總幹事潘孟安。(中評社資料照片) 中評社台北12月4日電／中國國民黨“立委”王鴻薇今天上午召開記者會表示，民進黨“總統”候選人賴清德團隊，擔任競選總幹事的潘孟安，北上輔選後，入住台北市萬華區的“力麒御品”，該豪宅登記在綠能廠商“力能能源科技”董事長楊宗名下，一戶要價高達新台幣5千多萬元。王鴻薇質疑，賴清德身旁大將與財團關係千絲萬縷，“難道是把潘孟安當白手套嗎？”力麒建設高層則出面回應，公司並無任何藍綠與黨派背景，楊宗不認識潘孟安，是楊宗因為孩子要結婚，房子太小住不下，先搬到新莊比較大的房屋，方便小孩結婚使用；而潘北上因沒有落腳處，透過朋友知道莒光路有房要轉租，恰好是楊宗的房子，才由助理出面承租。



根據王鴻薇獲得情資，潘孟安北上後原本住飯店，但五、六月以來搬進力麒御品五樓；從實價登錄網站可見，房價近兩年約在5100萬至5600萬元左右。由於潘孟安財產申報並無此處，該戶權狀顯示，含公設共五十三坪，另在地下四樓有兩個停車位，所有人為楊宗。



王鴻薇質疑，潘孟安作為賴清德的左右手，若接受財團供養，本身就已不妥，更何況潘過去在屏東縣長任內，力麗集團旗下能源公司天方、力能，也在屏東發展光電，與潘淵源不淺；是否有政商勾串問題應受檢驗，潘孟安也應說清楚。她質疑，賴清德身旁大將與財團關係千絲萬縷，“難道是把潘孟安當白手套嗎？”



據查，楊宗既是力能能源董事長，也是天方能源科技股份有限公司法人代表。力能能源近年在屏東縣拓展光電事業，天方能源則是力麗集團旗下力麒建設關係事業。



力麗集團過去被視為民進黨金主，近年跨足綠能、再生水、廚餘回收等公共事業，集團前負責人郭銓慶則被認為與民進黨新潮流派系交好，也曾捲入扁家涉貪案，後來聲請認罪協商；“立委”賴品妤的媽媽吳如萍曾是力麒建設獨董，後來退出。