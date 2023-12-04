王鴻薇揭發潘孟安住建商豪宅　疑涉財團供養

藍委王鴻薇召開記者會，指出潘孟安長期入住建商子公司董事長名下豪宅。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月4日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”王鴻薇4日上午於“立法院”召開“金屋藏潘？！王鴻薇曝潘孟安長期入住建商子公司董事長名下豪宅”記者會，揭發民進黨大選候選人賴清德的競選辦公室總幹事潘孟安，長期入住一間位於萬華的千萬豪宅，而該豪宅的業主是綠能廠商“力能能源科技”的董事長楊宗，王鴻薇質疑潘孟安是否接受財團供養，並要求賴清德出來說明。



王鴻薇出示了照片和土地權狀，指出潘孟安居住的豪宅是力麒御品的一戶，每戶至少要價五千萬元（新台幣）左右，而力麒御品是力麒建設集團的高級住宅專案，力麒建設集團則是力麗集團的子公司。王鴻薇說，力麗集團創辦人郭全木的長子郭銓慶曾經因為貪污、洗錢等罪名被判刑，而力麒建設集團的子公司天方能源，則是力能能源科技的最大股東，而力能能源科技就是潘孟安接受招待的綠能廠商。



王鴻薇表示，力能能源科技在屏東等南部地區有多項綠能光電的投資，而潘孟安在擔任屏東縣長時，就與這些綠能廠商有密切的業務往來，甚至還被稱為“地下縣長”。王鴻薇質疑，潘孟安是否有利用職權，幫助這些綠能廠商取得用地、執照、標案等利益，並以此作為對價，接受楊宗提供的豪宅住宿。王鴻薇說，這就是“金屋藏潘”的故事，也是民進黨檯面下的黑箱交易。



王鴻薇也指出，潘孟安一開始住在福華飯店，後來才搬到力麒御品，至少已經居住半年左右，而他是否有簽訂租約，也是一個疑點。王鴻薇呼籲檢調單位，應該全面調查潘孟安與力能能源科技、力麒建設集團、力麗集團之間的關係，追查是否有貪污、洗錢、內線交易等不法行為，勿枉勿縱，還台灣人一個清廉的政治環境。