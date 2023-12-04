游毓蘭批民進黨搞民主專政　把民主變成民王

藍委游毓蘭受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月4日電（記者 俞敦平）昨天蔡英文出席民進黨2024大選候選人賴清德的全台暨台北市競選總部成立大會，賴清德在致詞時批評侯友宜重啟特偵組的政策。中國國民黨“立委”游毓蘭4日上午於“立法院”受訪時表示，民進黨的貪腐問題已經是全台人民看在眼裡的事實。游毓蘭說，重啟特偵組，是要看有沒有需要，而現在的情況，就是有需要。她痛批民進黨已經變成一個民主專政，甚至去了一點把民主變成民王，把民進黨變成人民的王。



3日蔡英文於賴清德的全台暨台北市競選總部成立大會上致詞時表示，在野黨爭對政府的貪腐指控是沒有證據的抹黑。她更痛批侯友宜要重啟特偵組的主張，指出特偵組曾經造成憲政危機，而民進黨推動的司法改革，才是讓司法回歸司法，讓人民參與司法的正確方向。



游毓蘭4日上午於“立院”受訪時針對蔡英文的批評進行了反擊，民進黨的貪腐問題已經是全台人民看在眼裡的事實，而且連台南這個綠到出汁的地方，都有許多深綠的支持者對民進黨的執政感到失望。她說，民進黨用查水表、追稅等手段，威脅反對他們的人，讓老百姓感怒不敢言。她說，民進黨把人民託付給他們的治理權利，拿來變成捍衛政權的鐵衛軍，完全不思反省檢討。



游毓蘭表示，民進黨廢除特偵組，是為了要保護蔡英文自己，而不是為了司法改革。她說，特偵組成立的時候，曾經查出陳水扁的貪瀆案，也曾經揭發馬英九政府的違法監聽，而且當事人都受到應有的處分或傷害。但是現在，民進黨卻把所有的司法機關，都變成他們的保護傘，不管是檢察官、大法官，還是法官，都被民進黨選擇性的看待，只要對民進黨不利的，就被打壓、抹黑、殺雞儆猴。



游毓蘭指出，重啟特偵組，是要看有沒有需要，而現在的情況，就是有需要。她說，民進黨已經變成一個民主專政，甚至砍了頭一點變成民王，把民進黨變成人民的王。她說，這個時候，就是要恢復特偵組，讓特偵組來查辦民進黨的貪腐，讓司法真正伸張正義，而不是變成民進黨的工具。她說，等到政治清明，一切上了軌道之後，再來討論特偵組要不要繼續存在，但現在，重啟特偵組是刻不容緩的事情。