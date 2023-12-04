中評社北京12月4日電／網評：把實施憲法提高到新的水平



來源：人民網 作者：黃星



2022年11月，全國人大常委會法工委江海基層立法聯繫點調研組走進廣東省江門市威東村，與殘疾人、老年人等群體面對面交流。大家坐在板櫈上，圍繞無障礙環境建設法（草案）暢所欲言。在“板櫈會”上，一名殘疾人提出，希望優化農村無障礙設施，方便殘疾人出行。此後，該建議一路直達全國人大常委會法工委。今年6月，十四屆全國人大常委會第三次會議審議通過的無障礙環境建設法，明確提出“統籌城鎮和農村發展，逐步縮小城鄉無障礙環境建設的差距”。通過立法將憲法的規定、原則和精神予以落實和具體化，是憲法實施的內在要求和基本途徑。從農民口中的建議，到形成國家層面的法律，充分體現了全過程人民民主的優勢，也是踐行我國憲法中“發展社會主義民主，健全社會主義法治”要求的一個生動注腳。



憲法的生命在於實施，憲法的權威也在於實施。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把憲法擺在全面依法治國戰略布局的突出位置，全面貫徹實施憲法，推動我國憲法制度建設和憲法實施取得歷史性成就。當前，我們已經踏上全面建設社會主義現代化國家的新征程，對依法治國、依憲治國提出了新的更高要求。要以習近平法治思想為引領，堅定不移走中國特色社會主義法治道路，更好發揮憲法在治國理政中的重要作用，把實施憲法提高到新的水平。



保證憲法實施，要不斷完善法律制度體系。新時代以來，全國人大及其常委會科學編制立法規劃計劃，統籌運用立改廢釋纂等立法形式，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，推動憲法全面實施。特別是2020年通過的民法典，影響深遠，既以憲法為立法依據，又將憲法有關所有權、財產權、平等權、人身自由、人格尊嚴、婚姻家庭和繼承等規定通過立法予以實施，取得了良好社會效果。更好發揮憲法作用，要加快完善以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系，全面發揮憲法在立法中的核心地位功能，堅決把憲法規定、憲法原則、憲法精神貫徹到立法中，體現到各項法律法規中。



推動憲法實施，要著力增強全社會憲法意識和法治觀念。新時代以來，從設立國家憲法日，集中開展憲法宣傳教育，到建立憲法宣誓制度，激勵和教育國家工作人員忠於憲法、遵守憲法、維護憲法，一系列有力舉措，推動全社會形成尊崇憲法、學習憲法、遵守憲法、維護憲法、運用憲法的良好氛圍。憲法的根基在於人民發自內心的擁護，要進一步做好法律知識普及，推動憲法深入人心，讓憲法實施真正成為全體人民的自覺行動。



憲法承載了中國共產黨百年奮鬥重大成就和歷史經驗，承載了14億多人民共圓民族復興的偉大夢想。今年12月4日是第十個國家憲法日。面向未來，進一步堅定憲法自信，增強憲法自覺，用科學有效、系統完備的制度體系保證憲法實施，把國家各項事業和各項工作全面納入依法治國、依憲治國的軌道，定能用法治維護人民權益、保障人民獲得感幸福感安全感，為實現中華民族偉大復興提供更加堅實的保障。