中評社北京12月4日電／網評：做細做好基本養老服務



來源：人民網 作者：練洪洋



不久前，廣東印發《關於推進基本養老服務體系建設的實施意見》（以下簡稱《意見》），發布《廣東省基本養老服務清單》，其主要內容和特色亮點引發關注。



養老是家事，也是國事。截至2022年底，全國60周歲及以上老年人超過2.8億，占全國總人口19.8%，其中65周歲及以上老年人近2.1億，占全國總人口14.9%。《國家基本養老服務清單》於今年5月出爐，將基本養老服務作為公共產品，用清單化、標準化的方式向老年人提供。由國家直接或間接向老年人提供基礎性、普惠性、兜底性服務，意義十分深遠。



國家清單是“必答題”，省級清單就是在此之外增加一些“自選題”。基本養老服務“自選題”做得越多，老年人的選擇空間就越大，幸福指數就越高。廣東將國家清單的16個服務項目細化拓展到29個，體現了為民服務的主動意識。



基本養老服務清單是一份權益清單，老年人從中可以獲悉自己應有權益、可享待遇及服務項目。這也是一份責任清單，意味著為老年人提供基本養老服務是政府分內之事，應當確保相關權益“應享盡享”。《意見》提出，“到2025年，基本建成覆蓋全體老年人、權責明晰、保障適度、可持續的基本養老服務體系”。實現這一目標，任重而道遠，廣大黨員幹部要把責任扛起來、幹勁鼓起來。



基本養老服務擴容，重在落實，必須讓服務清單變成看得見摸得著的成績單。揆諸現實，無論是城市還是鄉村，基本養老服務領域都有短板要補齊、有弱項要強化。拿城市來說，僅僅老舊小區加裝電梯，就是一個需要巨大投入並盡快推進的民生工程。自2020年以來，廣東開工改造5700個老舊小區，累計完成投資額125億元。進一步提升基本養老服務水平，還需要加大投入。



基本養老服務提質，重在做細。一方面，基本養老服務領域的均等化水平有待提升，區域發展不平衡、城鄉差距較大是一個突出問題。推動基本養老服務資源向農村地區傾斜、逐步補齊農村短板，應成為落實清單的著力點之一。另一方面，隨著經濟社會發展和人民生活水平提高，基本養老服務需求仍在升級，應在增加供給的基礎上，持續提升服務質量。



基本養老服務清單相當於“線路圖”“施工圖”，各地各部門要“按圖施工”，在供給上作文章，在精準上下功夫。堅持綿綿用力、久久為功，才能及時解決基本養老服務的急難愁盼問題，確保兜住底、兜好底，更好守護“夕陽紅”。



（摘編自《廣州日報》，原題為《“養老服務清單”是一份責任清單》）