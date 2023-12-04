馬辦強硬回擊蔡英文　貪腐橫生見笑轉生氣

馬英九。（中評社 資料照) 中評社台北12月4日電／針對蔡英文批評馬英九執政時把手伸進司法，馬英九辦公室今天表示，蔡英文治國無方，貪腐橫生，已經是國人既定的印象，不解為何蔡英文要“見笑轉生氣”？就是因為要貪腐，才在上任後就廢除特偵組，並藉著“東廠”整肅異己，關閉新聞台等，她還有臉大聲抗辯嗎？



蔡英文3日出席賴清德競總成立大會表示，在野黨說民進黨每一條都貪腐，這種沒有證據的說法，她不能接受”。在野黨拿不出證據的時候，就不斷跳針說，要重啟特偵組。大家還記得“馬王政爭”嗎？當時的“總統”把手伸進司法，特偵組監聽“國會議長”，導致“總統”鬥爭“立法院長”的憲政危機。



對此，馬英九辦公室上午發佈新聞稿，駁斥蔡英文舉的所謂“馬王政爭”，其實是民進黨大黨鞭柯建銘的“司法關說”案，請問蔡英文去追究柯建銘了嗎？而且馬英九被柯建銘等誣指的所謂“洩密案”，歷經司法檢驗定讞無罪，證明真正在干預司法的是民進黨，蔡英文顛倒黑白，搬弄是非，已不適格擔任“總統”。



馬辦指出，蔡英文執政七年多，詐騙案件頻傳，貪腐事蹟不斷，包括疫苗採購、快篩、雞蛋等，用幾十萬成立的小公司包了政府好幾億元的採購，乃至於幾千億前瞻預算到底用在那裡，民間質疑不斷。所以一定要政黨輪替，重啟特偵組，將每個弊案都查個清楚。



馬辦強調，蔡英文干預司法事蹟，已到“罄竹難書”程度。包括蔡英文主持司法改革會議，要求表決到有結果；以及對前“交通部長”郭瑤琪遭法院判刑定讞的判例發表意見。輿論批評她任命表姐夫當最高行政法院長，已到“無法無天”地步，縱容“監察委員”陳師孟約詢判決馬英九洩密案無罪的台北地院法官唐玥，以及提劣跡斑斑的“綠友友”大法官等，難道她還不知恥嗎？